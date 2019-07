Líp se mi hraje se Serenou než s Muchovou, řekla Plíšková. Wimbledon pořád nemiluje

před 19 minutami

Wimbledon nepatří mezi oblíbené turnaje Karolíny Plíškové a její názor na slavný tenisový turnaj nezmění ani letošní ročník. První tři kola zvládla třetí nasazená hráčka relativně dobře, ale skončila jako loni v osmifinále, tentokrát po bitvě s krajankou Karolínou Muchovou.

"Myslím, že to ode mě nebyl dobrý zápas. Tím nechci snižovat její výkon, ale celkově mi zápas úplně nesedl. Nebyl tragický, pořád se dal vyhrát, ale nemyslím, že jsem hrála moc dobře," komentovala Plíšková porážku 6:4, 5:7 a 11:13 po napínavém průběhu.

"Můj oblíbený turnaj to furt není a asi nikdy nebude," řekla o Wimbledonu. "Na to, že jsem se tady necítila nijak extra, tak to nebylo špatný. Vyhrála jsem tři zápasy proti těžkým soupeřkám. Není to nejhorší, ale nejlepší taky ne."

Esová královna, jak se jí říká, se proti Muchové necítila na podání dobře. "Ukázal mi to už první servisový game. Tam už to bylo znát. Roli hrál i pomalý kurt. Ona stála na příjmu daleko a spoustu toho vrátila čopem," řekla rodačka z Loun.

Dvakrát šla ve třetím setu podávat na vítězství, ani jednou ale neuspěla a pokaždé dokonce prohrávala 0:40. "To je pak těžký. Servis prostě nebyl dobrý, i hra odzadu byla taková nijaká. Neměla jsem se čeho chytit. Ona do toho šla, neměla co ztratit, takže to byl takový mix všeho. Já nezahrála nic moc a ona riskovala," uvedla.

Z pozice někdejší světové jedničky a aktuálně třetí hráčky žebříčku byla favoritkou. Muchová naopak mohla hrát uvolněně, což bylo vidět v koncovce. "Tohle se mi děje každý zápas. Počítám s tím, že holky proti mně budou hrát lepší tenis než proti někomu jinému. Mně se taky hraje líp se Serenou než s Muchovou. Vysoká úroveň jí vydržela dost dlouho, hrála dobře a odvážně. Spousta míčů, které jí tam nemusely spadnout, jí tam spadla. Dobře servírovala a odehrála dobrý zápas," ocenila.

Účastí v osmifinále si vyrovnala wimbledonské maximum. "Loni jsem to vzala hůř, teď jsem zatím v pohodě. Samozřejmě jsem letos byla o hodně blíž. Loni jsem se do čtvrtého kola protrápila, teď jsem hrála docela dobře," porovnávala.

Stejně jako před rokem skončila na dvorci číslo dvě. "Kdybych tam prohrála desetkrát, to bych se oběsila. Teď se věšet ještě nebudu," smála se Plíšková.

Na trávě letos vyhrála suverénně turnaj v Eastbourne, kde neztratila ani set. I ve Wimbledonu vypadal její herní projev o něco lépe než dřív. "Jo, to je to jediné pozitivní. Obecně se to zvedlo," uvedla Plíšková po osmém startu v Londýně.

Plánovala tradičně pár dní volna, jen ještě nevěděla, jak ho vyplní. "Teď samozřejmě nemám chuť na nic, ale to se změní, to je vždycky. V plánu zatím není nic, máme pár variant. Možná budu doma," uvažovala.

Rychle přehodí myšlenky směrem k americkém betonům, která má ráda. Hrát by před US Open měla určitě v Torontu a v Cincinnati. "Mám tyhle turnaje ráda, určitě to bude lepší než Wimbledon."