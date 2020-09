Tenistka Petra Kvitová zvládla i třetí kolo US Open bez ztráty setu. Šestá nasazená porazila Američanku Jessicu Pegulaovou 6:4, 6:3 a na grandslamu postoupila podvacáté v kariéře do osmifinále.

Kvitová přežila kritický začátek druhé sady a probojovala se do osmifinále US Open | Video: Associated Press