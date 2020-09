Kvitová má na US Open našlápnuto, věští Shettová. Musí ale vyřídit dceru miliardáře

Rychlý americký beton jí svědčí a zatím Petra Kvitová prochází tenisovým US Open poměrně suverénně. Teď ji ale ve třetím kole čeká objev loňské sezony, dcera amerického miliardáře Jessica Pegulaová.

U jména v žebříčku svítí české tenistce až dvanáctka, ale po odhlášení největších hvězd, kterým se nechtěl během pandemie cestovat napříč zeměkoulí, je z ní rázem turnajová šestka.

Ani tak se o Kvitové před startem newyorského grandslamu tolik nemluvilo jako například o domácí Sereně Williamsové, další Češce Karolíně Plíškové nebo předloňské vítězce Naomi Ósakaové.

Mezi největšími favoritkami nefigurovala. Ale její výkony v prvních dvou kolech rozhodně za pozornost stály. Na letos extrasvižných kurtech ukončuje výměny dřív, než se soupeřka stihne rozkoukat.

"Petra byla v druhém kole hodně přesvědčivá a prostě vystřílela soupeřku z kurtu," chválila tenistku z Fulneku expertka Eurosportu Barbara Schettová.

Teď je před dvojnásobnou wimbledonskou vítězkou bitva o postup mezi posledních 16 tenistek, o vstup do druhého týdne podniku velké čtyřky. Plány jí bude chtít zhatit americký objev Jessica Pegulaová.

"Pegulaová se na scéně objevila teprve v minulém roce. Viděla jsem její zápas na začátku sezony. Je hodně divoká, snaživá. Stejně si ale myslím, že Petra bude střílet míče pro ni až příliš hluboko do kurtu," věří Češce bývalá sedmá hráčka světa Shettová.

Že vám jméno téhle šestadvacetileté rodačky z Buffala nic neříká? Není divu. Léta ji brzdila v kariéře zranění a do špičky vystřelila až díky loňské překvapivé výhře ve Washingtonu. Do té doby to byla hlavně dcera slavného amerického miliardáře, která má prostě smůlu.

Ano, čtete správně, její otec je americký podnikatel, který zbohatl na těžbě zemního plynu, Terry Pegula a spolu s manželkou Kim vlastní mimo jiné tým NFL Buffalo Bills či klub NHL Buffalo Sabres.

"Občas tátovi radím, jakého hráče má koupit. A většinou jen tak přikývne a řekne ´Jasně, cokoli´," vtipkovala v rozhovoru pro oficiální web US Open Američanka.

Nutno dodat, že Pegulaová není typem potomka bohatých rodičů, který by žil z jejich odkazu. Sama se začala poměrně brzy ohánět a v době, kdy musela dát vale tenisu a léčit se z vleklého zranění kyčle, si založila firmu, která vyrábí prostředky pro péči o pleť.

"Vyrábíme čistě přírodní produkty, kvalitní. Mám z toho radost, je to něco, co mi pomáhá si občas odpočinout od tenisu," přiznala.

Vedle toho i založila nadaci Lending Paw, která zachraňuje odležené psy a z některých cvičí asistenční zvířata. "Sama mám tři psy a vždycky jsem chtěla něco takového udělat, je to pro mě srdeční záležitost," dodala.

Nyní čeká 63. tenistku světa už druhá česká soupeřka v jednom týdnu. V úvodním kole si poradila s Marií Bouzkovou. Kvitová ale bude větší favoritkou vzájemné bitvy.

"Pokud se dobře hýbe, tak je Kvitová hodně těžko k poražení. Je jednou z těch, kdo má v New Yorku našlápnuto a může na US Open dojít hodně daleko," završila prognózu Schettová.