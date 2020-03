"Arogantní Francouzi." Ignorovali Laver Cup i US Open a spustili tenisovou válku

Organizátoři French Open kvůli šíření nákazy koronavirem odložili turnaj na září, ovšem do termínu, kdy probíhá mužský Laver Cup.

Tak nějak se to čekalo. V době, kdy celý svět bojuje s nákazou koronavirem a ruší se všechny sportovní akce, bylo jasné, že stejný osud nejspíš potká i antukový grandslam v Paříži.

Jenže francouzští organizátoři se Roland Garros odmítli vzdát úplně a rozhodli se podnik velké čtyřky procpat na náhradní termín do už tak natřískaného tenisového kalendáře. Volba padla na 20. září až 4. října.

Když pomineme fakt, že je to jen týden po dosud závěrečném grandslamu sezony US Open a hráči tak budou mít jen krátkou dobu na to, aby přepnuli na úplně odlišný povrch, je přímo uprostřed tohoto termínu v plánu čtvrtý ročník týmového Laver Cupu v Bostonu. Tedy mužské soutěže mezi výběrem Evropy a zbytku světa.

"Tohle oznámení přišlo jako překvapení pro nás i pro naše partnery z Austrálie, Amerického tenisového svazu i ATP," rýpli si organizátoři Laver Cupu v oficiálním prohlášení na sociálních sítích.

Bostonská akce od 25. do 27. září už je podle nich nyní vyprodaná. "Chceme všem vzkázat, že Laver Cup uspořádáme přesně tak, jak byl naplánován," dodali.

Laver Cup statement on schedule. pic.twitter.com/wMWUVOnhtz — Laver Cup (@LaverCup) March 18, 2020

Brzy se ozvali s prohlášením i zástupci Amerického tenisového svazu, kteří zatím neplánují, že by podniky americké šňůry včetně US Open přesouvali.

"Zatím jedeme podle plánu, ale žijeme v nepředvídatelných časech, prověřujeme všechny možnosti včetně varianty, že bychom turnaj odložili na pozdější termín. Pokud bychom k takovému kroku sáhli, předcházela by tomu konzultace s dalšími grandslamovými turnaji, WTA, ATP i Laver Cupem," stojí v prohlášení amerického svazu.

Naznačili tak, že s nimi Francouzi nic neprobírali. Podobně to vidí i sami tenisté. "Je to těžká doba. Prioritou by mělo být posílení komunikace a spolupráce při hledání společného řešení. A ne že Francouzi přijdou a udělají tak arogantní a sobecké rozhodnutí, aby negativně ovlivnili tour," nechal se slyšet například kanadský tenista Vasek Pospisil.