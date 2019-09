Česká tenisová senzace. Junior Forejtek si zahraje finále na US Open

před 1 hodinou

Jonáš Forejtek je prvním českým juniorským finalistou dvouhry na grandslamu od roku 2011, kdy se podobný úspěch povedl Jiřímu Veselému taktéž na US Open.

Osmnáctiletý hráč zvládl v New Yorku náročný sobotní program. Nejprve po obrovském dramatu vyřadil Němce Milana Welteho, aby vzápětí v semifinále přehrál i jednu vycházejících amerických hvězd, Brandona Nakashimu.

Ve finále čeká čtvrtého nasazeného hráče rozjetý Američan Emilio Nava, na jehož raketě skončil v sobotním čtvrtfinále Jiří Lehečka. Nava plní roli turnajové osmičky, podle všeho však bude mírným favoritem.

Čerstvý daviscupový reprezentant Forejtek ovšem na US Open potvrzuje status jednoho z největších talentů českého tenisu. Po deblovém úspěchu na Wimbledonu, který ovládl právě po boku Lehečky, dostál svým plánům uspět na grandslamovém turnaji také ve dvouhře.

"Jsem za to moc rád. Do této chvíle jsem nikdy v singlu na grandslamu nehrál extra dobře. Došel jsem nejdál do čtvrtfinále. Navíc mám poslední šanci něco předvést, je to můj poslední juniorský grandslam," připomněl Forejtek v rozhovoru pro Tenisový svět.

"Bylo by super to tady vyhrát, pak třeba uhrát něco i na juniorském Masters na konci roku. Z toho by mohla klapnou třeba i první příčka na rankingu. Byla by to moc hezká rozlučka," dodal mladý tenista.

Ve čtvrtfinále proti Weltemu nezažil dobré chvíle. V rozhodující třetí sadě si totiž rychle vypracoval luxusní náskok 5:0, který ale poté nepochopitelně ztratil, když v osmé hře dokonce neproměnil mečbol. Selhání nicméně Forejtka nedostala pod psychickou deku, rychle se zvedl a za stavu 6:5 už celkově čtvrtý mečbol proměnil.

V semifinále pak těžil z euforie a Nakashimu zdolal ve dvou setech. Nyní ho čeká první zápas na velkém newyorském kurtu Louise Armstronga.

"Já jsem si tam chtěl i na chvíli zahrát hned po semifinále, jenže mi to nedovolili. Hraju proti Američanovi, tak nemají asi důvod mě tam pouštět. Během dopoledne se tam ale budu určitě rozehrávat. Uvidíme, na tak velkém kurtu jsem nikdy nehrál," řekl Forejtek před finálovým duelem.

Sám ví, že proti Navovi to bude mít těžké. "Hraje dobře, hodně do toho chodí, ale bude záležet na jeho rozpoložení. Trénoval jsem s ním tady, vím, co můžu čekat," uvedl Čech.

Tenisový grandslamový turnaj US Open v New Yorku (tvrdý povrch, dotace 57,24 milionu dolarů):

Junioři:

Dvouhra - semifinále:

Forejtek (4-ČR) - Nakashima (11-USA) 7:6 (7:4), 6:3.