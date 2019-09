Šok ve finále US Open: Serena nestačila na Kanaďanku, tentokrát ale nedělala scény

před 35 minutami

Americká tenistka Serena Williamsová nevyužila další šanci na zisk čtyřiadvacátého grandslamového titulu, čímž by vyrovnala rekord Australanky Margaret Courtové. Ve finále US Open překvapivě podlehla devatenáctileté Biance Andreescuové ve dvou setech 3:6, 5:7. Kanaďanka slaví při debutu na turnaji v New Yorku svůj první grandslamový titul v kariéře.

Williamsová prohrála na US Open i loňské finále, porážku s Naomi Ósakaovou tehdy doprovodila slavnými scénami. Za koučování a rozmlácenou raketu dostala varování a následně trestný fiftýn. Když se na sudího obořila a nazvala ho lhářem a zlodějem, přišel dle pravidel trestný gem. Po zápase Williamsová prohlásila, že se stala obětí sexismu.

Tentokrát se sedmatřicetiletá Serena celkem krotila, přestože se utkání nevyvíjelo podle jejích představ. Hned v prvním gemu si prohrála podání, naopak Andreescuová si ho držela, za stavu 5:3 brejkla soupeřku podruhé a první set získala.

Ve druhém vedla 5:1 a podávala na vítězství, měla i první mečbol, jenže Williamsová se vzchopila, debutantku na US Open i v grandslamovém finále brejkla, za stavu 3:5 se jí to podařilo rovněž a vzápětí při vlastním podání srovnala.

Vypadalo to, že teenagerka přece jen podlehne prostředí. Fanoušci na zaplněném dvorci Arthura Ashe, největším tenisovém kurtu světa, fandili freneticky Williamsové. Oslavovali vítězné míče domácí legendy a chyby kanadské hráčky.

Velkolepý obrat ale Andreescuová přece jen nepřipustila. Vzápětí si servis konečně udržela a při podání Williamsová si vypracovala dva mečboly. První ještě soupeřka odvrátila esem, na return z druhého podání už nedosáhla.

Williamsová po předloňském narození dcery Olympie neuspěla v grandslamovém finále ani napočtvrté. Loni prohrála závěrečný duel ve Wimbledonu i na US Open a letos znovu na trávě v All England Clubu a nyní v New Yorku. Stále tak čeká na 24. grandslamový vavřín, jímž by se vyrovnala Australance Margaret Courtové.

Dcera rumunských rodičů Andreescuová proměnila v triumf čtvrtou grandslamovou účast a v open éře vyrovnala rekord Moniky Selešové. Zároveň se stala první kanadskou vítězkou turnaje velké čtyřky.

Za titul Andreescuové, která má přezdívku Bibi, žije v Torontu a od svých 12 let po vzoru matky medituje, získala 3,85 milionu dolarů (zhruba 87 milionů korun), více než vydělala za celou dosavadní kariéru. V žebříčku bude poprvé v elitní desítce, v které se posune na páté místo. Williamsová bude nově devátá.

Jamie Murray s Mattekovou-Sandsovou obhájili titul na US Open

Jamie Murray a Bethanie Matteková-Sandsová obhájili titul ve smíšené čtyřhře na tenisovém US Open. Třiatřicetiletý Brit a o rok starší Američanka dnes ve finále v New Yorku zdolali 6:2, 6:3 turnajové jedničky Michaela Venuse z Nového Zélandu a Čchan Chao-čching z Tchaj-wanu.

Starší bratr bývalé světové jedničky ve dvouhře Andyho Murrayho získal titul v mixu na US Open už třetí rok po sobě, poté co v roce 2017 vyhrál po boku švýcarské legendy Martiny Hingisové. To se naposledy povedlo Australanovi Nealeu Fraserovi na konci 50. let minulého století.

Murray si dnes připsal sedmý grandslamový triumf, z toho pátý v mixu. Matteková-Sandsová vyhrála jeden ze čtyř velkých turnajů podeváté, přičemž pět titulů má z ženské čtyřhry ve dvojici s Lucií Šafářovou.