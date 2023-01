Fruhvirtová čelila "křivdě století". Ten rozhodčí snad spí, čílila se její parťačka

Nemohly uvěřit vlastním očím. Česká tenistka Linda Fruhvirtová a Američanka Alison Riskeová sahaly ve druhém setu prvního kola čtyřhry Australian Open po zaslouženém brejkbolu. Sudí si ale nevšiml zásahu soupeřky do nohy a potrestal česko-americkou dvojici za promluvení do výměny.

Riskeová s Fruhvirtovou ztratily proti Gruzínce Natele Dzalamidzeové a Alexandře Panovové první set a v tom druhém prohrávaly už 1:3, když Američanka v boji o brejkbol trefila smečí do nohy ruskou tenistku. Okamžitě se soupeřce omluvila a ještě dohrála míček, který se odrazil přes síť.

Jenže k překvapení prohrávající dvojice sudí na umpiru přiřkl bod gruzínsko-ruskému páru kvůli tomu, že Riskeová promluvila do výměny.

"Vím, že jste to neudělala schválně. Řekla jste ´sorry´, když ještě nebyla dohraná výměna," vysvětloval rozhodčí rozhořčené Američance.

Do debaty se okamžitě vložila i Češka. "Trefila její tělo a pak se omluvila, takže to bylo po výměně," argumentovala Fruhvirtová.

Arbitr ale nesouhlasil. "Z mého pohledu jí trefila raketu a ne tělo," prohlásil.

To Riskeovou ještě víc dopálilo. "Proč bych se jí omlouvala, kdybych jí trefila raketu?"

Na kurt tak musela supervizorka, která se ale postavila na stranu muže na věži. "Je tu od toho, aby takové věci viděl a rozhodl," snažila se uklidnit vášně.

Riskeová přidala i sprosté nadávky. "Vždyť co tam dělá? On tam, do p***, chrápe," stěžovala se dvaatřicetiletá tenistka na práci rozhodčího.

Nebylo jí to ale nic platné. Panovová se k zásahu nepřiznala a ani arbitr už své rozhodnutí nezvrátil. Opakované záběry v televizi přitom daly zapravdu česko-americkému páru a záznam se začal šířit sociálními sítěmi s komentáři o "křivdě století".

Nakonec to ale Riskeovou nemuselo mrzet. S Fruhvirtovou je událost nakopla k velkému obratu a ve třetím setu se dopracovaly k postupu do druhého kola, kde je čeká v pikantní bitva proti nasazeným jedničkám, Češkám Barboře Krejčíkové a Kateřině Siniakové.