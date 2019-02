"Takové hráčky světový tenis potřebuje." Muchová nadchla Svitolinovou svým stylem

před 2 hodinami

Jak skončila loňskou, tak rozjela i letošní sezonu. Tenistka Karolína Muchová se hned zkraje roku nadechla ke skvělým výkonům a peláší k bráně první stovky žebříčku. Po US Open si i v Austrálii proklestila cestu grandslamovou kvalifikací a v Dauhá si nyní zahrála dokonce první čtvrtfinále podniku WTA. Tam už sice Ukrajince Svitolinové ve dvou setech podlehla, ale vítězka duelu chválou na její adresu rozhodně nešetřila.

Dcera někdejšího ligového fotbalisty Josefa Muchy si vydobyla renomé na loňském US Open, kdy jako neznámá kvalifikantka vyřadila bývalou světovou jedničku Španělku Garbiňe Muguruzaovou.

Při katarské jízdě do čtvrtfinále zvučná jména také nešetřila. V prvním kole smetla někdejší vítězku amerického grandslamu Samanthu Stosurovou, v osmifinále si zase vyšlápla na 31. hráčku světa Sie Su-wej. Není divu, že i Svitolinová tušila, že ji navzdory žebříčkovému postavení dvaadvacetileté Češky nečeká nic snadného.

"Znám ji jen trochu, ale vím, že umí hrát velmi dobrý tenis. Porazila už hodně kvalitní tenistky. Musím se soustředit, abych sama hrála dobře a rozhodla," uvedla Svitolinová ještě před čtvrtečním zápasem.

Její předpověď se potvrdila. Muchová hrála nebojácný a pestrý tenis. Ukrajinku trápila z forhendu i bekhendu. Rodačka z Olomouce se nebála delších výměn, ve kterých často měnila rytmus, občas soupeřku zaskočila kraťasem nebo parádním volejem u sítě.

Za stavu 4:3 Svitolinová zakroutila hlavou, jako by si nevěděla rady, a zavolala si na poradu trenéra Andrewa Bettlese. "Buď trpělivá a hlavně buď připravená jít do jejího druhého servisu," nabádal ji kouč.

To se Ukrajince hned vyplatilo, aktuálně 132. tenistce světa sebrala servis, a když o něj záhy sice přišla, stejně si při dalším podání soupeřky vybojovala setbol a proměnila ho.

Tím se i utkání zlomilo, i když Češka dál v několika výměnách světové sedmičce zatopila, na výraznější odpor už se nezmohla. Svitolinová ji ale přesto pořádně pochválila.

"Je to skvělá hráčka a musím říct, že se mi opravdu líbí její herní styl. Není to typická mladá tenistka. Dnes je u mladých, kteří jdou nahoru, trend prostě jen pálit míčky. Ona má ve hře spoustu pestrosti, myslím, že pro tenis je to jen dobře," uvedla Ukrajinka.

Muchová ji prý celý zápas nutila být ve střehu a soustředit se na svou hru. "Musela jsem pořád dobře servírovat, returnovat a pořád se rychle hýbat. Nesměla jsem polevit. Jsem ráda, že jsem to zvládla ve dvou setech," dodala.

Češka po porážce nemusí smutnit, díky jízdě z kvalifikace až mezi nejlepších osm se posune v žebříčku někam na 102. místo, což bude její životní maximum.