Světová jednička popírá zákeřné chování. Nemám to pod kontrolou, přiznala Polka

Až překvapivě vážná a vášnivá diskuse se rozjela v tenisovém prostředí kvůli nestandardním pohybovým manévrům světové jedničky Igy Światekové. Polka čelila řadě obvinění z nesportovního či dokonce zákeřného chování. Nyní konečně dostala příležitost k obhajobě.

V posledních měsících se hned několikrát strhla proti královně současného ženského tenisu lavina negativních komentářů. Vždy se týkala té samé záležitosti.

Świateková se při přesunu na síť ocitne v nekomfortní pozici, její soupeřka má naopak na raketě vítězný prohoz. Polka v poslední chvíli prudce zamává rukama ve vzduchu, což si mnozí vysvětlují jako zoufalou snahu vykolejit protivnici během klíčového úderu.

Świateková se podobným výstřelkem prezentovala třeba během vítězného US Open a když nedávno bizarní pohyb zopakovala v bedlivě sledovaném finále turnaje v San Diegu, kritika zesílila.

Polka se hned po zápase prostřednictvím sociálních sítí omluvila a nyní dostala konečně šanci o kontroverzi detailněji promluvit.

"Nemám to pod kontrolou, ale doufám, že už se mi to nikdy nestane," řekla médiím během přípravy na blížící se Turnaj mistryň ve Fort Worth.

"Pracujeme na tom. Je to stresová reakce na konkrétní dění. Je to neúmyslná reakce. Udělala jsem to během US Open a teď v San Diegu, opravdu nevědomky," prohlásila jednadvacetiletá tenistka.

Świateková také uvedla, že její finálovou soupeřku ze San Diega, Chorvatku Donnu Vekičovou, situace nijak nerozhodila.

"Nic si z toho nedělala, dokonce se ukázalo, že si to vůbec nepamatuje," prohlásila a poprosila tenisovou veřejnost o shovívavost.

"Doufám, že fanoušci mě také pochopí. Vím o spoustě negativních komentářů na internetu ohledně toho incidentu a nejsem hrdá na to, že čas od času nemám plně pod kontrolou své chování na kurtu," dodala trojnásobná grandslamová vítězka a jednoznačná vládkyně aktuálního žebříčku WTA.

Proti neobvyklým pohybům polské tenistky se během US Open postavili třeba experti stanice Eurosport, John McEnroe a Barbara Schettová.

"Nevím nevím, ale nezdá se mi, že by to bylo legální. Připadá mi to trochu jako podpásovka," uvedl bývalý americký šampion.

"Nemyslím si, že by měla něco takového zapotřebí. Ale je dobrá a poučí se, vždyť je jí teprve jednadvacet," dodal.

"Je to trochu na hraně. Pamatuji si, že to někdy dělal Jo-Wilfried Tsonga, ale v podstatě jde o snahu vyrušit protivníka při hře," souhlasila Schettová.

"Igu mám strašně ráda, ale mávat rukama ve snaze rozptýlit soupeřku během úderu je zákeřné. A ona s tím stále pokračuje," uvedla po finále v San Diegu tenisová novinářka Caitlin Thompsonová.

Świateková přes tuto kontroverzi platí za ambasadorku fair play a její vyloženě tenisové statistiky berou dech. V letošní sezoně získala osm turnajových trofejí, na kontě má neuvěřitelných 64 vítězných zápasů a ženskému žebříčku vládne s takřka nedostižným náskokem více než šesti tisíc bodů.