Zhubl osm kilo, vězně učí jógu. Becker začíná být v nápravném zařízení oblíbený

Už si zvykl na vězeňské prostředí, začlenil se do kolektivu a má za sebou půl roku z trestu. Bývalý německý tenista Boris Becker má v nápravném zařízení, kam se dostal kvůli odsouzení za maření insolvenčního řízení, dokonce zaměstnání.

Šestinásobný grandslamový šampion si trest na dva a půl roku odpykává v britské věznici Huntercombe. Zatímco zpočátku byl ze pobytu za mřížemi rozpačitý a durdil se kvůli absenci soukromí a mizerné stravě, nyní se zdá, že si na podmínky v káznici zvykl.

"Náš klient Boris Becker si vede vzhledem k okolnostem velmi dobře a konstruktivně se zapojil do vězeňského života," cituje britský deník The Sun tenistova právníka Olivera Mosera.

Napomohla tomu také skutečnost, že z původního, nechvalně proslulého kriminálu Wandsworth Prison byl po měsíci přemístěn do věznice Huntercombe. Ta už spadá do kategorie C, tedy mezi zařízení s nejmírnějším dozorem, což německému šampionovi umožnilo rychle se zapojit do pracovního procesu.

Dělá asistenta šéfovi vězeňského fitness centra a celkem 45 spoluvězňů učí jógu a radí jim v oblasti správné výživy. Sám jde svým kolegům příkladem a hodně cvičí. Zhubl prý už osm kilo a cítí se v dobré kondici.

Podle The Sun si zpočátku několik vězňů stěžovalo, že wimbledonský král a televizní komentátor užívá nadstandardních podmínek, nyní ale už jeho popularita vzrostla.

"Mezi vězni je oblíbený. Má taky možnost komunikovat s vnějším světem a volat si s blízkými," dodal právník.

Čím aktivnější ve vězení bude, tím shovívavější budou úřady k posouzení zbytku jeho trestu. Britská média tvrdí, že Becker doufá, že do konce listopadu letošního roku bude předčasně propuštěn a v Německu už zůstane pouze s podmínkou.

Becker se proslavil v roce 1985, kdy v 17 letech vyhrál jako první nenasazený hráč Wimbledon. Později se stal také světovou jedničkou a získal grandslamové trofeje z Australian Open a US Open.