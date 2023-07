"Spousta lidí mi radí, kde investovat." Muchová přiznala, kam ukládá peníze z tenisu

Díky senzačnímu finále na French Open se usadila v první dvacítce žebříčku. Česká tenistka Karolína Muchová se vyhoupla mezi hvězdy WTA. Plynou z toho ale i některé negativní okolnosti. Kupí se kolem ní lidé, kteří jí radí, jak má nakládat s vydělanými penězi.

Jen za letošní rok si prý rodačka z Olomouce vydělala přes 1,7 milionu dolarů na prize money, celkově dokonce více než pět milionů dolarů. Tedy něco přes sto milionů korun. Jenže to jsou odměny z turnajů před zdaněním. Když se k tomu přičtou náklady spojené s tenisem a cestováním po turnajích, zbyde Muchové zlomek.

I tak ale šestadvacetiletá hráčka myslí na to, aby její výdělky přečkaly inflaci a neztrácely na hodnotě. Zvlášť po letošním velkém úspěchu v Paříži.

"Rodiče mě i bratra naučili vážit si hodnoty peněz, ale přímo o investování s námi nemluvili. V dospívání, když jsem se dostala k prvním větším vlastním penězům, jsem se musela o to více začít zajímat a vzdělávat se," přiznala v rozhovoru pro časopis Vogue Muchová.

Momentálně se prý snaží, aby její úpory byly co nejvíce diverzifikované. "Investiční portfolio mám ale nyní založené na nemovitostech," uvedla.

Se zvyšujícími se zisky z prize money na okruhu se ale kolem ní začaly objevovat skupiny lidí, kteří se chtějí přiživit na jejím bohatství.

"Hodně lidí by mi chtělo radit, až moc, ale já dám jen na ty, k nimž mám největší důvěru," vysvětlila.

Poté, co se coby nenasazená tenistka prodrala do finále antukového grandslamu v Paříži, se zvedl zájem i o její marketingové služby.

"Doufám, že klapne pokračování spolupráce s Adidas, přičemž tady doma jsem v procesu podepisování smlouvy s jednou pojišťovnou. Jsem ráda, že mě oslovil někdo domácí," svěřila se.

Ve 26 letech po sérii zranění prožívá na okruhu nový začátek, a tak si vůbec nepřipouští myšlenky na to, co bude dělat, až její kariéra profesionální sportovkyně skončí.

"Soustředím se hlavně na to, abych byla zdravá a stále dělala to, co mě baví. Nedokážu si ale představit třeba bydlet po kariéře jinde než v Česku. Odmalička jsem vyrůstala v bytě, na dům nejsem zvyklá, ale přiznám, že tradiční představa - dům, děti a pes - mi nepřijde vůbec špatná," dodala.