Speciální chvíle, Bouzková poprvé "hodila" záda. Tři vteřiny euforie a honem k síti

Marie Bouzková si užívá nejlepší chvíle své sportovní dráhy. Česká tenistka v Londýně vyřadila tři Američanky v řadě a zahraje si na Wimbledonu grandslamové osmifinále.

Londýn (od našeho zpravodaje) - Proměnila mečbol a radostí padla na záda. U Marie Bouzkové je podobně okázalý projev radosti nevídaná věc.

"To jsem neudělala ještě nikdy. Ale byl to speciální moment, kterého si hrozně vážím," zářila po postupu mezi šestnáct nejlepších hráček travnatého tenisového svátku.

Vychutnávat si výjimečnou chvíli a kontakt s nakrátko střiženým a už notně prošlapaným wimbledonským trávníkem ale nedokázala dlouho. Její pověstná slušnost zavelela rychle vstát a nenechat poraženou soupeřku dlouho čekat u sítě.

"Ležela jsem tam asi tři vteřiny, ale přišlo mi to jak půl hodiny. Tak jsem pak rychle spěchala k síti," smála se třiadvacetiletá tenistka.

Tak trochu padla i vyčerpáním. Poslední míček duelu s Alison Riskeovou-Amritrajovou čítal osmadvacet úderů. Bouzková při něm znovu předvedla svou houževnatost i dokonalou fyzickou kondici. "To už jsem si říkala, že prostě budu jako zeď," podotkla.

Její dojetí bylo logické. "Když se člověku povede poprvé na grandslamu projít do druhého týdne, je to výjimečná chvíle. Poprvé je to nejlepší. Tohle si budu pamatovat do konce života."

Jednatřicetiletá rodačka z Pittsburgu je obávanou a zkušenou "travařkou", Bouzková však myslela pouze na sebe a svou hru. "Tady už hrají všechny dobře. Já se soustředila na taktiku, abych udržela nervy a užívala si to. Tím jsem si dala velkou šanci zápas vyhrát," odhalila svou filosofii.

Do wimbledonských duelů chodí s částečně inovovaným přístupem. "Říkám si, že je to pořád jen tenis. Pouze běháme za míčem, pořád se to opakuje. Zápas beru s nadhledem a radostí. To je největší zkušenost, kterou jsem tady získala," prohlásila pražská rodačka.

Zatímco ve druhém kole byla na kurtu hodně nervózní, v pátek ani náznakem. "Cítila jsem se mnohem líp. Snažila jsem si to užívat a myslet jen na to, co musím udělat v dalším míčku. Snažila jsem se k velkému momentu postavit čelem a mít z toho radost."

Bouzkové se dlouho nedařilo na grandslamech prolomit prokletí druhého kola. Teď svoje maximum vylepšila hned o dva duely. Připomněla tím grandslamový osud Karolíny Plíšková. Její krajanka se na turnajích velké čtyřky dlouho trápila, až najednou prošla do finále US Open v roce 2016.

Jedna z nejlepších výměn Marie Bouzkové:

"Samozřejmě to tak někdy bývá. Člověk něco prolomí a chytne vlnu. Ale nevím, jestli zrovna já tady takovou chytnu," usmála se.

Kdyby se na letošním Wimbledonu udělovaly body, mohla by se česká hráčka výrazně posunout z aktuálního 66. místa. Pro Bouzkovou to ale není téma.

"Ne. Co jsem si v průběhu týdne prožila, se nedá ničím vyvážit. Věřím, že zkušenosti, které jsem posbírala, využiju na dalším grandslamu, kde už zase body budou," dodala a chystala se na to, že půjde v neděli do práce.

Wimbledon letos zrušil takzvanou "middle sunday", tedy volný den před startem druhého týdne. "Mám dobrý rytmus, dva dny volna nepotřebuju. Cítím se dobře a stačí mi, když teď na chvíli vypnu," uzavřela Bouzková.

Její soupeřkou v nedělním osmifinále bude Francouzka Caroline Garciaová, bývalá světová čtyřka.