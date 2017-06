Smutný pohled na šampiona, Djokovič na kurtu odpojil hlavu i srdce. Vnitřní výbuch nepřišel

před 48 minutami

Na postu světové dvojky nahradí Novaka Djokoviče Španěl Rafael Nadal. To je ale to poslední, z čeho by si fanoušci srbského tenisty měli dělat starosti. Loňský šampion French Open totiž evidentně ztratil bojovného ducha. Utkání s Dominicem Thiemem končilo až ostudně.

Praha/Paříž - Novak Djokovič se nepovzbuzoval, ale ani nerozčiloval. Nemlátil raketou, netrhal si vzteky tričko, nehádal se s rozhodčím a nenadával ani sám sobě. Nedělal nic, na co byli dlouhá léta tenisoví fanoušci zvyklí.

Nedělal nic, co by v tu chvíli přebilo jeho ryze flegmatický přístup. Djokovičovo tělo na dvorci Philippa Chatriera ještě zkoušelo hrát tenis, hlavou i srdcem byl ale srbský šampion dávno jinde.

Třetí set jeho čtvrtfinálového duelu s Rakušanem Dominicem Thiemem tak skončil logickým výsledkem: 0:6! Obhájci titulu na French Open a dvanáctinásobnému grandslamovému šampionovi na rozloučenou s Paříží zazpíval potupný kanár.

Velebí se třiadvacetiletý rakouský talent, jemuž ale výhra tak trochu spadla do klína. Zahrál výtečně, ale nikoli zázračně. Zato Djokovič se z kurtu vytrácel tak vehementně, až z toho bylo mnohým smutno. "Bolí mě z Djokoviče srdce," nechala se slyšet v komentáři pro Tennis Channel komentátorka Mary Carillová. "Kam ve třetím setu zmizel?" ptala se zoufale.

Její partner na komentátorském stanovišti, bývalý tenista Justin Gimelstob to viděl podobně: "Je teď úplně odpojený," hlesl na adresu Djokoviče ještě během utkání. Ani diváci v ochozech největšího pařížského tenisového stánku nechápali, co se děje.

Po sérii odfláknutých úderů a laciných nevynucených chyb bylo ticho jako v hrobě. Jakoby všichni vnímali vážnost téhle zvláštní situace. V minulých letech neporazitelný stroj, nyní hráč bez motivace, bez vůle, bez chuti bojovat do posledního dechu.

V prvním gemu třetí sady Djokovič ještě bojoval, po jednom ze dvou odvrácených brejkbolů zvednul pěst nahoru. Jenže i tomu gestu jako by něco chybělo. Když se Srb radoval dřív, byly to často euforické bouře, byla to vypuštěná atomová energie.

Po ničem takovém ve čtvrtek v Paříži nebylo ani stopy. Vnitřní výbuch, jenž svého nositele častokrát vybudil k těm nejlepším tenisovým momentům, prostě nepřišel. Třetí brejkbol už Djokovič neodvrátil. A od stavu 0:1 už uhrál jen čtyři míčky, zatímco jeho soupeř celých dvacet.

O tom, že Djokovičovi po fantastických sezonách začíná chybět motivace se hovoří delší dobu. Ovšem podobná facka přesto překvapila v podstatě každého. Ostatně nechápavě kroutili hlavou i renomovaní odborníci typu Matse Wilandera a Johna McEnroea.

"Skoro bych řekl, že nemohu uvěřit tomu, co jsem viděl. Ne v tak důležitém utkání," vyjádřil se McEnroe v rozhovoru pro Eurosport. "Jistě. Motivace, zranění, rodina, všechno tohle ty tenisové záležitosti komplikuje. Ale tohle bylo prostě neuvěřitelné. Djokovič jako by vůbec nechtěl být na kurtu," prohlásil Američan, někdejší světový hráč číslo jedna. Podle něj Srb ztratil elán a touhu vítězit. "Zase ji najde, jen začíná být docela vážnou otázkou kdy," dodal.

Další bývalá tenisová jednička, Švéd Mats Wilander označil výkon Novaka Djokoviče za "zvláštní".

"Je očividné, že se hledá. Definitivně spadl zpět na planetu Zemi, protože můžeme říct, že v předchozích sezonách hrál nadpozemsky. Krizovou fázi má ve své kariéře většina hráčů. Prostě bojuje sám se sebou a nedělá dobrá rozhodnutí," řekl Wilander.

Americký samozvaný tenisový komisař a švédský televizní expert ale nebyli jedinými bývalými držiteli trůnu, kteří se k Djokovičově těžké prohře vyjádřili. Slyšet se totiž nechal také Boris Becker.

Bývalý Srbův trenér přispěchal se zajímavým postřehem na adresu svého nástupce Andre Agassiho. S ním se Djokovič na spolupráci domluvil jen těsně před Roland Garros. A narychlo spíchnutý experiment zjevně nevyšel podle představ.

"Novak musí udělat nějaký radikální řez. Domluvil si nového superkouče, ale ten z turnaje odjel ve druhém týdnu, tedy ve chvíli, kdy ho Novak potřeboval nejvíc," konstatoval Becker. Podle něj si třicetiletý rodák z Bělehradu musí najít nového trenéra pro každodenní práci na okruhu.

Samotný zápas podle něj rozhodl tie-break prvního setu. Ve druhém dějství Djokovičovo herní sebevědomí prudce kleslo, přišla zbrklá změna taktiky a jednoznačná porážka bez sebemenší šance na obrat.

"Myslím si, že Novak v polovině druhého setu poznal, že jeho defenzivní a pasivní taktika nepovede k úspěchu. Změnil taktiku a začal hrát víc agresivně, vyměňoval si s Thiemem rány. Ale Rakušan byl jako boxer, který přijme ránu a jde zase do boje. Tohle Djokoviče zlomilo," popsal duel německý kouč.

Sám srbský tenista po utkání přiznal, že hlavním úkolem v následujících týdnech a měsících pro něj bude zklidnění vlastní mysli. Poprvé od roku 2014 není Djokovič aktuálním vládcem alespoň jednoho grandslamu.

"Musím si rozebrat, co je špatně. Možná si od tenisu potřebuji déle odpočinout. Nevím, v hlavě si probírám různé varianty. Uvidíme, co bude dál," naznačil, že momentálně opravdu neví, co si počít. Do startu dalšího grandslamu, legendárního Wimbledonu, přitom chybí už jen necelý měsíc.