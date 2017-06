Předčasné finále? Plíšková vyráží do boje o světový trůn, Halepová se bojí servírovací mašiny

před 1 hodinou

Jedna výhra stačí k tomu, aby měl světový tenis už třiadvacátou královnu a poprvé českou. Karolína Plíšková si to ve čtvrtečním semifinále French Open rozdá o post jedničky se Simonou Halepovou z Rumunska. Ta má z rodačky z Loun respekt.

Praha/Paříž - Asi jen blázen by se v pátek před startem tenisového French Open zajímal, jak dopadl los ženského pavouka a kdo proti komu může narazit v případném semifinále. Na okruhu WTA a obzvláště na antuce je to téměř nepodstatná věc. Na nejpomalejším povrchu se výkonnostní rozdíly vyrovnávají a každá může porazit každou.

Důkazem nechť je nečekané čtvrteční semifinále mezi Jelenou Ostapenkovou a Timeou Bacsinszkou. Pokud to ale přeci jen někdo nevydržel a před turnajem slétl v losu dolů, zahlédl tam svítit v potenciálním semifinále jména Simony Halepové a Karolíny Plíškové. A přesně tyhle dívky si to dnes navzdory všem předturnajovým prognózám rozdají v přímém duelu o post světové jedničky.

Tedy pozor. O tom, že na tuhle třaskavou bitvu dojde, se vedly pochybnosti hlavně kvůli české tenistce. Rodačka z Loun cihlovou drť vůbec nemusí a vzhledem k tomu, že před odjezdem do Paříže na ní letos vyhrála jen čtyři zápasy, o postupu mezi poslední čtyřku ani nesnila.

"Pár lidí mi před turnajem říkalo, že když dojdu do finále, budu světovou jedničkou, já jim odpovídala, že je to bez šance. No a teď je to tak blízko, ale i daleko. Možná bych dala takový zápas až na finále, ale je to, jak to je," říkala po čtvrtfinálové výhře Plíšková.

Co na tom, že její vítězství mnohdy nepotěšila oko tenisového fajnšmekra a zápas spíše ubojovala, když teď může spřádat plány, jak zaskočit antukovou královnu z Rumunska.

Ani ta ale neměla postup do semifinále turnaje předem nalajnovaný. Před startem grandslamu laborovala se zraněným kotníkem a sama viděla možnost startu tak padesát na padesát. Nakonec jí noha dala zelenou a úvodními koly kráčela suverénním způsobem. Až do středečního čtvrtfinále.

Tam narazila na ukrajinskou kometu posledních týdnů Elinu Svitolinovou, která ji na generálce v Římě porazila ve finále a daleko k tomu neměla ani v Paříži. Vedla 6:3 a 5:1, když se stalo něco neuvěřitelného. Halepová zápas otočila tak, že soupeřce v rozhodující sadě nadělila dokonce kanára.

"Za stavu 2:5 ve druhém jsem seděla na lavičce a říkala, ´no, teď už nemám co ztratit, je po zápase´, najednou jsem se cítila uvolněně, změnila jsem rytmus a přišlo to," hledala Halepová prameny tak senzačního obratu.

Rumunka ale nezůstává v euforii a už myslí na čtvrteční boj o finále. V sázce je hodně, pozice světové královny. Plíškové stačí jedna výhra, Halepová by musela celý grandslam ovládnout. Rodačka z Constanty bude každopádně favoritkou, na antuce to umí a vzájemnou bilanci vede jasně 4:1.

"Jenže na antuce jsme proti sobě ještě nehrály, bude to úplně jiné a nové. Postaví se proti mě něco jako mašina na míčky," zavtipkovala na tiskové konferenci Halepová.

Sama své šance tak jednoznačně pozitivně nevidí. "Bude to proti ní těžké, je to velká ranařka, musím být dobrá na nohou a věřit," dodala.

McEnroe: Jedničkou bude Plíšková

Plíšková si je vědoma kvalit o dvacet centimetrů nižší soupeřky, která se na antuce skvěle pohybuje a vrátí i nemožné. "Bude to těžký, nesmím přepalovat, protože ona moc chyb nedá. Na druhou stranu nedá ani moc vítězných míčů. Musím hrát agresivně, ale ne s chybami," plánuje rodačka z Loun.

Když se redaktoři Eurosportu v průběhu turnaje zeptali americké tenisové legendy Johna McEnroea, kdo bude příští ženskou jedničkou, vzpomněl si právě na Češku.

"Věřím Plíškové. Sice na tom není tak dobře atleticky jako některé jiné hráčky typu Halepové, ale je silná a zdá se, že začíná být i odolná psychicky. Sledoval jsem ji, jak se jí v poslední době daří na grandslamech a jde opravdu nahoru," pochválil ji někdejší tenista číslo jedna.

Jestli se jeho předpovědi vyplní, bude jasné ve čtvrtek v podvečer, utkání Plíškové proti Halepové začne zhruba v 16:30 (živě ČT Sport).