Slovo legenda ke mně nepasuje, říká Kvitová. U lisu necítila tlak jako na dvorci

před 16 minutami

Petra Kvitová si ve výrobě České mincovny v Jablonci nad Nisou stoupla k lisu a vlastnoručně vyrobila tři mince se svou podobiznou.

"Moc ráda jsem si to zkusila. Je to samozřejmě něco jiného, než hrát na kurtu. Není na vás takový tlak," smála se česká tenistka, která o nadcházejícím víkendu povede jako týmová jednička národní tým do dalšího fedcupového finále proti Spojeným státům americkým.

Ražba mince s motivem dvojnásobné wimbledonské šampionky byla dalším dílkem do skládačky Českých tenisových legend. Projektu, který vymyslela jedna z nich, šampion Wimbledonu z roku 1973 a dvojnásobný vítěz French Open, dvaasedmdesátiletý Jan Kodeš.

Kromě něj a Kvitové patří do vybrané společnosti králů a královen slavného Wimbledonu ještě Martina Navrátilová, Jana Novotná a Jaroslav Drobný.

"Je něco úžasného být mezi těmito velkými jmény," prohlásila v Jablonci osmadvacetiletá tenistka. Z lichotivého přízviska "legenda" ale byla přece jen trochu nesvá.

"Nedá se říct, že bych se cítila jako legenda. U zbylých čtyřech osobností z této série je to jasné, ale ke mě to slovo moc nepasuje. Ale kdo ví, možná to budu vidět jinak, až za pár let s tenisem skončím," usmívala se Kvitová.

Po svém prvním londýnském triumfu v roce 2011 se objevila na desetikorunové poštovní známce. "Už tehdy to pro mě bylo velmi speciální, tohle je ještě úžasnější. Nevím, co bych si ještě mohla přát."

Se svým zpodobněním na minci vyjádřila Kvitová absolutní spokojenost. "Je těžké tu podobu převtělit z fotky na minci. Musím ale říct, že u mě se to podařilo. Jsem moc spokojená," uvedla a prozradila, že již objednala dvě mince pro své rodiče a že si minci se svou svěřenkyní také koupili její trenéři Jiří Vaněk a David Vydra.

"Rodiče si minci snad dají někam, kde ji uvidí každý den. Já nejsem ten typ, který by se na ni pořád musel koukat, tak bych si ji dala asi někam do trezoru," uvažovala tenistka.

Mincovna dává do oběhu 200 zlatých čtvrtuncových mincí s Kvitovou, každá z nich stojí 11 950 korun. Vydáno bude také 500 stříbrných mincí vážících 29 gramů, jejich cena je 1500 korun.

Autor díla, akademický sochař Jiří Dostál, tenistku v Jablonci nad Nisou označil za antický typ.

"Vždycky se nám strašně líbila. Její obličej je velmi vyvážený, opravdu jako antická hlava. Má čisté, vyhlazené rysy a tak to byla opravdu náročná práce," řekl.

S výrobou sádrového modelu Petry Kvitové se pořádně nadřel. Pracoval na něm přibližně měsíc.

"V posledních letech to pro mě byla nejtěžší hlava. Ale hodně mě bavilo, jak to bylo komplikované," vyprávěl novinářům přímo ve výrobní hale České mincovny.

Kvitová se na severu Čech příliš dlouho nezdržela. Program má v týdnu hodně našlapaný.

"Ještě ani úplně nevím, co všechny vlastně musím stihnout. Program se dělá ze dne na den. Vím jen, že dnes je mincovna, další věci mi snad oznámí potom," rozloučila se osmá hráčka světového žebříčku se smíchem.