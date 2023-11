Siniaková startuje bouři. Po rozchodu s Krejčíkovou bude hrát se světovou jedničkou

Tenistka Kateřina Siniaková bude po ukončení spolupráce s Barborou Krejčíkovou hrát čtyřhru s Australankou Storm Hunterovou.

Devětadvacetiletá Hunterová, která uzavřela sezonu na pozici deblové světové jedničky, to řekla australskému webu The Age. Obě tenistky by měly spolu nastoupit na lednovém Australian Open.

"Co se týče její spolupráce s Barborou, nevím, co se stalo. Není to moje věc. Obě jsme ale velmi dobré kamarádky a často jsme na sebe narážely," řekla Hunterová, která letos nastupovala po boku Belgičanky Elise Mertensové.

Vyhrály spolu dva tituly a dostaly se i do finále Wimbledonu, kde nestačily na Barboru Strýcovou a Sie Šu-wej.

Siniaková s Hunterovou spolu nenastoupí poprvé. Vloni v červnu vyhrály například turnaj German Open, na začátku letošního roku se dostaly také do finále v Adelaide.

"Je to skvělý člověk. Stále pracujeme na tom, abychom co nejlépe sladily naše kalendáře. Ví, že chci hrát i dvouhry, a ona je hraje také," uvedla Hunterová. "Snažíme se, aby to přesně zapadlo. Je to ale úžasné. Myslím, že chtěla změnu a já také. Bude to pěkná výzva. Nebudeme ale na sebe nijak tlačit," doplnila Hunterová.

Olympijské šampionky z Tokia Siniaková s Krejčíkovou informovaly o konci spolupráce v listopadu po porážce v semifinále Poháru Billie Jean Kingové s Kanadou. Konec iniciovala právě rodačka z Hradce Králové, která hledala nový impulz. Nevyloučila ale, že se s Krejčíkovou dají v budoucnu opět dohromady.

Krejčíková se Siniakovou jsou se sedmi grandslamovými tituly nejúspěšnějším domácím párem. V historických tabulkách takzvané Open éry jim patří dělené páté místo.