Prodali jste duši. Davis Cup dál dráždí, nové pořádky se příčí i Djokovičovi

Doprovázen kontroverzními ohlasy probíhá ve španělské Málaze finálový turnaj Davisova poháru. Absurditu nového formátu podle kritiků dokonává fakt, že na něm chybí již dříve vyřazený domácí tým, který by do místní haly přilákal frenetické davy. Účastníkem je sice král světového tenisu Novak Djokovič, ovšem i on zevnitř celé akce nové pořádky otevřeně kritizuje.

Hraje se kvalitní tenis, hráčům na reprezentaci záleží, na kurtu nechávají všechno i kvůli lukrativním odměnám.

Nechybí drama, rozhodují napínavé závěrečné čtyřhry. Ochozy prázdné nejsou, fanoušci povzbuzují a atmosféra není zlá.

Podobně pozitivní imprese obhájců nového formátu Davisova poháru jsou během finálového play off stejně stravovány spalujícími plameny kritiky.

Vášeň kolem tradiční týmové soutěže podle mnohých nadále umírá.

Například dle mínění Lleytona Hewitta, aktuálního nehrajícího kapitána Austrálie.

Někdejší nejlepší hráč světa by přitom mohl smýšlet optimisticky. Právě on a jeho semknutý hrdý tým patří v soutěži mezi největší srdcaře, ty, kteří do ní nadále pumpují dostatek emocí a schopnosti strhnout davy.

Přesto si Hewitt nemůže pomoci a zůstává jedním z nejsilnějších kritiků nového formátu.

Srovnání s tím, jak to v Davis Cupu chodilo dřív, je pro něj mokvající, stále bolestivou ránou.

"Je to už čtyři roky trvající katastrofa," prohlásil čerstvě, a navázal tak na své starší výroky. Minulý rok například organizátory obvinil z toho, že "prodali duši Davis Cupu".

Nejvíce mu vadí absence klasických duelů na půdě jednoho ze dvou soupeřů. Nyní se závěrečné fáze hrají na jednom neutrálním místě.

"Pamatuju si, jak jsme tady ve Španělsku hráli v roce 2000. Rafa Nadal nesl na kurt vlajku a v hledišti bylo dvacet tisíc lidí. Všichni na mě bučeli a byli proti mně, ale pořád to byla naprosto neuvěřitelná atmosféra. O tom byl Davis Cup," uvedl nyní v Málaze, kde probíhá závěrečné play off a Australané ve středu postoupili přes Česko do semifinále.

"Je jedno, jestli jsme hráli doma v aréně Roda Lavera, venku v Nice nebo v Barceloně. Pokaždé to byla neuvěřitelná zkušenost a mám na to ty nejlepší vzpomínky," dodal Hewitt.

Ozval se i Djokovič. Světová jednička vyslovila nelibost s tím, že se finálový turnaj hraje každý rok ve Španělsku. Od roku 2019 jej dvakrát hostil Madrid a dvakrát Málaga.

"Aby turnaj pro nejlepších osm týmů hostil jeden národ čtyři roky po sobě, to je prostě moc. Tahle soutěž musí cestovat. Je to klání, které by se mělo hrát po celém světě," uvedl čtyřiadvacetinásobný grandslamový šampion, který ve čtvrtek pomohl k postupu Srbska přes Brity do semifinále.

"Fakt, že jsme jako tým nehráli před domácími fanoušky po celé roky není dobrý, protože tak nedáváme příležitost lidem v Srbsku možnost sledovat naši reprezentaci sledovat v akci," podotkl pro Tennis Majors.

Když už musí být systém takový, jaký je teď, chtěl by Djokovič každý rok dějiště jinde na světě. Momentální nastavení podle něj degraduje pověst Davisova poháru a Srb rozhodně není sám, kdo si to myslí.

Ke změně tradičního vyřazovacího systému s víkendovým utkáním na půdě jednoho z týmů došlo v sezoně 2019, kdy do Davisova poháru vstoupila společnost Kosmos slavného fotbalisty Gerarda Piquého. Firma měla podle kontraktu napumpovat do týmového klání tři miliardy dolarů během 25 let.

Piqué si vysnil tenisovou obdobu fotbalového mistrovství světa, kde probíhá finálový turnaj na jednom místě.

Za převratné změny byl však okamžitě tvrdě kritizován a od začátku zaznívaly hlasy, jak je jedna z nejstarších sportovních akcí historie mrtvá. Fotbalová hvězda dostala v tenisovém prostředí nelichotivou přezdívku: "Muž, který zabil Davis Cup".

Kritizována byla i ITF, která v lednu tohoto roku smlouvu s Kosmosem překvapivě vypověděla. Případ už je u soudu, Piquého společnost chce po tenisové federaci odškodné ve výši 50 milionů dolarů.

"To, co jsme dokázali s Davis Cupem, je ohromný úspěch. Soutěž upadala, byla dole, my jsme ji po všech stránkách zachránili. Za jeden rok jsme se dostali na čtyřnásobek příjmů," vysvětloval Piqué nedávno.

V září během semifinálové fáze na něj přes sociální sítě zaútočil trojnásobný grandslamový vítěz Stan Wawrinka. Švýcar natočil prázdné tribuny manchesterské AO Arény, a zdokumentoval tak tristní diváckou kulisu střetnutí mezi Francií a Švýcarskem.

Duel, jenž by v případě konání v jedné ze zainteresovaných zemí bezesporu nabídl dechberoucí tenisovou atmosféru, se hrál v nedůstojném tichu.

"Moc díky, Gerarde Piqué a ITF," okomentoval depresivní záběry osmatřicetiletý Wawrinka, vítěz Davis Cupu 2014 po boku Rogera Federera.

Ve svém příspěvku na platformě X, tedy bývalém Twitteru, označil někdejší hvězdu fotbalové Barcelony a šéfa investiční skupiny Kosmos i Mezinárodní tenisovou federaci (ITF), která aktuální ročník znovu převzala výhradně pod svá křídla.

Piqué pod příspěvkem reagoval. "Tohle je loňská návštěvnost ve skupinové fázi. Můžeš si to porovnat sám. A my už to neorganizujeme, zeptej se ITF," napsal byznysmen a zveřejnil číslo 113 268 diváků během loňského finálového týdne.

Na to Wawrinka reagoval posměšně. "Po špatném dni na kurtu jsem se teď alespoň zasmál. Bylo by úžasné pochopit, proč po takovém sukcesu skončila po pěti letech smlouva uzavřená na pětadvacet let," rýpl si.

Tlak na další úpravu soutěže sice sílí, zatím se však nezdá, že by organizace ITF chystala jakékoli změny. Předseda daviscupového výboru, bývalý australský deblový velikán Mark Woodforde, dokonce varoval před návratem ke starému formátu, který podle něj "zabíjel Davis Cup". Potvrdil, že soutěž v příští sezoně zůstane stejná.