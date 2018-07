Šílené pondělí: Veselý může oslnit svět. Stěží představitelný úspěch atakuje i Plíšková

před 23 minutami

Londýn sice žije tažením fotbalistů na světovém šampionátu, pondělí ale patří Wimbledonu. Je tu nejlepší tenisový den v roce. A české naděje u toho nechybí.

Praha/Londýn - Ano, nejlepší den v roce. Právě takhle loni Tomáš Berdych výstižně popsal wimbledonské "Manic Monday".

Tradiční šílené pondělí nabídne i letos všechny osmifinálové duely nejstaršího a nejvěhlasnějšího tenisového turnaje světa. Šestnáct duelů udělá definitivní řez mezi absolutní špičkou a těmi, kteří zůstanou těsně pod vrcholem.

Ve hře je celá řada outsiderů, nečekaných jmen, prvotřídních senzací. Nikdo z nich ale nepodléhá uspokojení. Jestli tenhle ročník Wimbledonu něco zdůraznil, tak fakt, že jméno a žebříčkové postavení nehraje roli.

A tak může šokující osmifinalista Jiří Veselý, ještě před pár týdny muž do morku kostí frustrovaný a vážně zvažující předčasné ukončení sezony, sebevědomě hlásit: "Na kurt půjdu s tím, že chci vyhrát."

Navzdory tomu, že nepůjde na ledajaký kurt a na druhé straně sítě nebude stát ledajaký soupeř. Veselého čeká absolutní vrchol dosavadní kariéry. Na největším wimbledonském jevišti se bude prát o životní úspěch s Rafaelem Nadalem.

Čtvrtfinále Wimbledonu by z Veselého udělalo prvotřídní senzaci, o Čechovi by mluvil celý svět a tenista by si poprvé v kariéře mohl vychutnávat slastné pocity národní jedničky. Postoupil by minimálně o čtyřicet míst dopředu a zastavil se těsně nad elitní padesátkou rankingu. Na začátku zmiňovaný Berdych totiž ztratí kvůli neúčasti spoustu bodů a propadne se někam k 60. pozici.

Recept na Nadala je jednoduchý. Veselý musí využít svých předností, pálit ze servisu a z forhendu, snažit se rychle ukončovat výměny. "Musím se pokusit nenechat Rafu tvořit," říká stále ještě čtyřiadvacetiletý hráč.

Čtvrtstoletí oslaví zítra, buď se skalpem světové jedničky, nebo s dobrým pocitem pramenícím ze tří cenných wimbledonských výher nad Florianem Mayerem, Diegem Schwartzmanem a Fabiem Fogninim, znamenajících vyrovnání vlastního grandslamového maxima.

Španěl je na trávě zranitelný, o tom nemůže být sporu. Při svých posledních pěti účastech na Wimbledonu přes osmifinále nedokázal přelézt. Přitom v pěti sezónách, které předcházely této neúspěšné éře, hrál v Londýně vždy finále.

V posledních letech ale Nadal v All England Clubu vypadává v prvním týdnu, nebo právě během "šíleného pondělí". Loni mu v osmifinále vystavil stopku 192 centimetrů vysoký lucemburský ranař Gilles Müller. Úžasný duel skončil výsledkem 15:13 v páté sadě, hrubá síla a útočné pojetí slavily úspěch. Pro zajímavost: Veselý je ještě o šest centimetrů vyšší než loňský Nadalův přemožitel. "Na trávě je nejlepší příležitostí, ho porazit," ví český hráč.

Působí odhodlaně, podobně jako druhá česká naděje v druhém týdnu. Karolína Plíšková.

Wimbledonské prokletí zlomila a konečně přešla přes druhé kolo. Přesto to zprvu na velké oslavy nevypadalo. Výkon Plíškové ve třetím kole proti nepříjemné Rumunce Mihaele Buzarnescuové totiž dlouho vypadal stejně bezkrevně a unyle, jako její konečný duel na nedávném French Open proti Rusce Marii Šarapovové.

Češka se probrala až za stavu 3:6 a 1:4. Ačkoli už sama tušila konec, znenadání diametrálně změnila projev, zrychlila hru a soupeřku, jež už se viděla v osmifinále nakonec přetlačila. Vyhrála tak nejen nad ní, ale i sama nad sebou. Nad neduhem, který ji sráží pravidelně.

Podobné vzepětí Plíškovou logicky dostalo na úplně jinou úroveň sebevědomí. Zvlášť, když se odehrálo na trávě, která je vinou horkého počasí v Londýně až extrémně pomalá. Upřímně, před turnajem rozhodně nebyla adeptkou na osmifinále, nejen vinou dlouhodobé londýnské bídy, ale i těžkým losem, který jí do druhého kola přisoudil Viktorii Azarenkovou.

Od české tenistky čekal jen málokdo i samotný obrat v pátečním klání.

Jako úsměvná se v retrospektivě ukázala epizoda z tiskové konference osmifinálové soupeřky Plíškové Nizozemky Kiki Bertensové. Když se jí novináři ptali na další sokyni, mluvila už automaticky o Buzarnescuové, která v tu chvíli jasně vedla.

Plíšková ji v pondělí může za podobné "podcenění" ztrestat. "Když už jsem tady, chci vyhrávat. Nebojím se nikoho, takže ani jí. Je to o tom, jak budu hrát já," zdůrazňuje.

Jenže jen o ní to být rozhodně nemusí. Bertensová se v předchozím kole blýskla skalpem pětinásobné wimbledonské šampionky Venus Williamsové a postarala se o odklizení další favoritky.

Světová dvacítka velmi ráda tvoří hru, hraje důrazně, naopak Plíšková v poslední době často raději nevymýšlí, bývá trpělivější než dřív, ale současně také pasivnější. A to může být proti Nizozemce problém.

Nicméně věřit si Češka může, v hlavě obou hráček jistě zůstává poslední vzájemný duel z dubnového turnaje ve Stuttgartu, Plíšková tam na antuce Bertensovou vyřídila výsledkem 6:2, 6:2.

Z elitní desítky žebříčku už jsou v pavouku jen osmá Plíšková a desátá Kerberová. Za třetí papírovou favoritku lze považovat Serenu Williamsovou, jež je v dolní polovině stejně jako Češka. Případný vzájemný duel by se mohl odehrát v semifinále.

Myslet na něco takového je ale pochopitelně zbytečné. Plíšková ví, že soustředit se musí jen a jen na Bertensovou.

Český tenis na Wimbledonu žije v obou kategoriích i po "middle sunday". To je samo o sobě pozitivní a výrazně překvapivou zprávou. Bude to ještě veselejší? Wimbledonské snahy Karolíny Plíškové a Jiřího Veselého můžete sledovat v online reportážích na Aktuálně.cz.