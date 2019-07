Serena není na Strýcovou dost chytrá, věští britský expert. Hlavně mixovat hru, radí

před 58 minutami

Bude to největší zápas její kariéry proti soupeřce, kterou ještě nikdy neporazila. Barboru Strýcovou čeká v semifinále Wimbledonu tenisová výzva v podobě třiadvacetinásobné grandslamové šampionky Sereny Williamsové. České veteránce věří nejen její trenéři ale i britský expert.

Jako 54. hráčka světa šokuje plzeňská rodačka všechny experty už od osmifinále, kam postoupila přes jednu z favoritek Kiki Bertensovou. Její pestrá hra a jistota u sítě likvidovala jednu překážku za druhou. Naposledy zastavila domácí Britku Johannu Kontaovou.

"A vůbec mě to nepřekvapilo," nechal se pro oficiální stránky turnaje slyšet britský expert a někdejší hráč Barry Cowan.

Právě on před čtvrtečním semifinále proti Sereně Williamové Češce věří. Podle něj si bude počínat lépe, než Američanka Alison Riskeová, která své hvězdné krajance dokázala v boji o postup do poslední čtyřky sebrat jen set.

"Strýcová je na rozdíl od Riskeové atletka, dokáže se skvěle pohybovat po kurtu a měnit tempo hry, zahrát servis - volej. Je to inteligentní hráčka. A nemyslím si, že je Serena proti ní tak chytrá hráčka, jak by potřebovala být," dodal Cowan.

To někdejší světová jednička Kim Clijstersová mírně favorizuje Williamsovou. "Se zkušenostmi, které Serena má s velkými grandslamovými zápasy, musíme za favoritku považovat ji. Může být nervózní, ale když má svůj den, těžko najdete člověka, který by ji cestu zkomplikoval," uvedla.

Strýcová letos prožívá bláznivou sezonu, kvůli mizerné první polovině roku vypadla z první padesátky žebříčku, ale v Londýně nyní přišly nejkrásnější chvíle její kariéry.

"Pro mě je tohle silný zážitek v tom, že Báru znám od narození. Vím, co si uvnitř přála, a vydolovala to na turnaji, který byl pro ni a v zásadě i pro mě ikonický. Jsem rád, že se to povedlo, že si to užívá. A proto si to užívám taky," prohlásil trenér třiatřicetileté Češky David Kotyza.

Právě on Strýcovou podporoval v tom, aby si osvědčila styl servis - síť. "Měla to uvnitř, ale jedna věc je, že to trénuje, a druhá, že to dostane odvahu hrát v zápasech a zjistí, že to funguje. Povedlo se jí tam tenhle střípek pustit," dodal.

I on věří, že si jeho svěřenkyně skulinku do finále najde. "Nesmí jít hrát proti jménu, ale proti Sereně, která, řekněme, už není v úplně nejlepší formě. Je favoritka, ale Bára má zbraně jí to zkomplikovat a popere se o to hodně," myslí si.

Měla by udržet styl, kterým se prezentuje na turnaji po celou dobu. "Pohyb, čopy, servis-volej. Chodit do balonů. Když se všechno spojí, dostaneme výkon, který funguje," doplnil Kotyzu Lukáš Dlouhý, další z koučů Strýcové.

Otázkou bude, kolik fyzických sil Češce zbude. Na Wimbledonu totiž postoupila do semifinále i v deblu po boku Tchajwanky Sie Su-wej. Denně tak hraje jeden až dva zápasy.

"Lhala bych, kdybych tvrdila, že jsem čerstvá. Jsem unavená, ale ne k.o. Tak normálně," přiznala ve středu.

Nohách má momentálně devět utkání v devíti dnech, má i trochu zablokovaný krk. "Cítím ho pořád. Je tuhý, ale hrát se s ním dá a neomezuje mě. Když se vyhrává, únava není taková. Teď se držím v euforii, napětí a koncentraci," vysvětlila.

K Williamsové chová sportovní respekt, i když nejsou zrovna kamarádky. "Někdy řekne ahoj, někdy ne. Ale že bychom se vybavovaly, to ne. Za to, jaká je sportovkyně a co všechno dokázala, zaslouží uznání. Je neuvěřitelný sportovec, který nemá obdoby," dodala na adresu protivnice, se kterou všechny tři zápasy prohrála.

Statistiku může změnit v bitvě, která začne ve čtvrtek kolem 16. hodiny a který můžete sledovat v online reportáži na Aktuálně.cz