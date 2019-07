Neuvěřitelně záludná soupeřka, řekla Serena o Strýcové. Češka se legendy nebojí

před 2 hodinami

Barboru Strýcovou čeká životní bitva. Ve čtvrtek odpoledne se v nejslavnějším tenisovém areálu světa utká o finále Wimbledonu se Serenou Williamsovou. Americkou legendu potká na kurtě počtvrté v kariéře a znovu na grandslamu.

Při předchozích třech vzájemných duelech česká tenistka neuhrála ani set, v Londýně nicméně před očekávaným zápasem ujistila: "Nemám strach. Prostě tam ve čtvrtek půjdu a zkusím hrát svou hru."

Williamsovou tentokrát vyzve zbrusu nová Strýcová. Napumpovaná sebevědomím a vírou, že její nepříjemná aktivní hra plná pohybu a chytrých řešení může platit na jakoukoli sokyni.

Klidně i na tu, která má doma třiadvacet grandslamových trofejí, včetně sedmi replik mísy Venus Rosewaterové - trofeje určené pro singlovou šampionku Wimbledonu.

"Samozřejmě nemám tolik síly jako Serena, ale mám jiné zbraně. Zkusím je používat, co nejvíc to půjde. A užiju si to. Nemám co ztratit, prostě tam půjdu a budu bojovat naplno o každý míč," nechala se slyšet Strýcová, ve třiatřiceti letech nejstarší novicka v semifinále grandslamového turnaje v otevřené éře.

Když se jí američtí novináři v úterý večer zeptali, jak těžkou mentální výzvu znamená boj proti soupeřce s takovými úspěchy, Strýcová odpověděla:

"Ve skutečnosti vůbec nemyslím na to, čeho Serena dosáhla. Jistě, je to velká šampionka, úžasný sportovec. Ale když vejdete na kurt, soustředíte se jen na sebe a na způsob, jakým můžete soupeřku porazit."

Ještě jednou všem přítomným zopakovala, že žádný strach necítí. "Opravdu mě to neděsí. Zkusím ze sebe vydat to nejlepší, budu bojovat, jak nejvíc můžu."

Nicméně uznala, že k případnému vítězství bude potřebovat i pomoc samotné Williamsové. Pokud totiž bude Američanka bezchybná na servisu, šance se razantně sníží.

"Když Serena dobře servíruje, nemáte šanci zahrát pořádný return," řekla Češka a zdůraznila, že se právě proto bude soustředit zejména na vlastní podání. Jeho udržení bude naprosto základním klíčem.

"Co se týče returnu, musím jich co nejvíc umístit do kurtu. Kdykoli se půjde do delší výměny, bude to pro mě dobré," upozornila.

Strýcová prohrála s Williamsovou ve druhém kole Australian Open 2012 poměrem 0:6 a 4:6. V téže sezoně padla i v prvním kole ve Wimbledonu (2:6, 4:6). A také před dvěma lety znovu v Melbourne, tentokrát v osmifinále 5:7, 4:6.

Na okruhu WTA získala v kariéře dva turnajové tituly, zatímco Williamsová o sedmdesát víc. Obrovský rozdíl je i v kariérním výdělku. Serena vévodí historickému pořadí, tenisem vydělala přes 88 milionů dolarů, Barbora necelých deset.

Do čtvrtečního utkání přesto půjde s novou nadějí, že "stát se může cokoli".

"Dokonce i když prohráváš 0:6, 0:5, pořád jsi na kurtu a pořád můžeš vyhrát. Zažila jsem spoustu momentů pod velkým tlakem, třeba při Fed Cupu. Teď už se na to dívám jinak. Je to jen tenis, tenisový míček a hrajeme hru. Strašně mi pomáhá uvědomovat si, že to není nic tak důležitého. Jistě, je to obrovská věc, ale v životě je spousta mnohem důležitějších věcí než tenhle zápas," nechala Strýcová proudit své myšlenky.

K bitvě o finále už vzhlíží také sedmatřicetiletá rodačka ze Saginaw v Michiganu. A Strýcovou rozhodně nepodceňuje. Její dosavadní výkony v All England Clubu udělaly na Williamsovou velký dojem.

"Je to výborná hráčka, obzvlášť na trávě. Přesně ví, jak má hrát, co má na kurtu dělat. Výtečně se pohybuje a je to neuvěřitelně záludná soupeřka," prohlásila Serena.

"Určitě to nebude nic jednoduchého. Ale bude to něco, pro co každopádně zařadím vyšší rychlost," slíbila loňská neúspěšná finalistka. Vzápětí pak nabídla podobné prohlášení, jako Strýcová.

"Prostě tam půjdu a udělám všechno, co bude v mých silách."