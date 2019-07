Ušetřila jsem energii, radovala se Strýcová. Ve Wimbledonu si zahraje dvě semifinále

před 33 minutami

Obhájkyně wimbledonského titulu Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková postoupily na trávě v All England Clubu do semifinále čtyřhry. Ve čtvrtfinále deblu uspěla i Barbora Strýcová se Sie Šu-wej, a českou tenistku tak v Londýně po úspěchu ve dvouhře čekají hned dva semifinálové zápasy.

Druhá nasazená česká dvojice Krejčíková, Siniaková porazila Němku Annu-Lenu Grönefeldovou s Nizozemkou Demi Schuursovou 6:2, 7:6. Strýcová s tchajwanskou partnerkou, které jsou turnajovými trojkami, vyřadily belgicko-běloruský pár Elise Mertensová, Aryna Sabalenková 6:4, 6:2.

Dvojnásobné grandslamové šampionky Krejčíková a Siniaková se o postup do finále utkají s turnajovými čtyřkami Gabrielou Dabrowskou z Kanady a Číňankou Sü I-fan.

Strýcovou a Sie Šu-wej čekají jedničky Tímea Babosová z Maďarska a Kristina Mladenovicová z Francie. Strýcová může Mladenovicovou vystřídat na místě deblové světové jedničky, pokud ve Wimbledonu získá titul.

Krejčíková se Siniakovou získaly za půl hodiny hladce úvodní set, ve druhém se ale hra vyrovnala a soupeřky dokázaly na ztracený servis Schuursové vždy zareagovat.

Poprvé Siniaková přišla o podání za stavu 2:1, podruhé v závěru setu, když za stavu 6:5 podávala na vítězství. V následném tie-breaku už ale byly české tenistky opět suverénní a zkrácenou hru ovládly 7:1.

"Je úžasné, že jsem zase v semifinále. Jsem ráda, že se nám to podařilo. Všechny zápasy hrály na dva sety. I když jsme se trápily, tak jsme to dokázaly vybojovat. Jsem ráda, že to klape, a doufám, že uděláme ještě dva krůčky," řekla Krejčíková.

Loni Krejčíková a Siniaková vyhrály čtyřhru na Roland Garros i ve Wimbledonu. Na pařížské antuce letos ale i vinou nemoci Krejčíkové a únavě Siniakové po vyčerpávající dvouhře skončily v prvním kole.

Ve Wimbledonu už zase ukazují sílu. "V Paříži se to blbě sešlo, ale myslím, že pořád jsme dobrý pár. Musíme se zlepšovat a možná to byl oříšek, abychom neusnuly na vavřínech," řekla Siniaková.

Strýcová se Sie Šu-wej, které spolu letos získaly už tři tituly, začaly zápas s turnajovými šestkami lépe a brzy vedly 4:2. Soupeřky pak sice při podání české tenisky vyrovnaly, favoritky ale vzápětí odpověděly dalším brejkem a zápas pak už měly pod kontrolou.

"Jsem ráda, že jsme zápas zvládly ve dvou setech a ušetřila nějakou energii. Hrály jsme dobře a chytře," řekla Strýcová, která tak Mertensové připravila v Londýně další zklamání, neboť Belgičanku vyřadila i v osmifinále dvouhry.

Tenisový turnaj Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 38 milionů liber):

Muži:

Čtvrtfinále: Djokovič (1-Srb.) - Goffin (21-Belg.) 6:4, 6:0, 6:2, Bautista (23-Šp.) - Pella (26-Arg.) 7:5, 6:4, 3:6, 6:3.

Ženy:

Čtyřhra - čtvrtfinále: Krejčíková, Siniaková (2-ČR) - Grönefeldová, Schuursová (8-Něm./Niz.) 6:2, 7:6 (7:1), Strýcová, Sie Šu-wej (3-ČR/Tchaj-wan) - Mertensová, Sabalenková (6-Belg./Běl.) 6:4, 6:2.

Smíšená čtyřhra:

3. kolo: Peschkeová, Koolhof (5-ČR/Niz.) - N. Kičenoková, Kúreší (Ukr./Pak.) 7:6 (7:5), 6:4, Soares, Melicharová (1-Braz./USA) - A. Murray, S. Williamsová (Brit./USA) 6:3, 4:6, 6:2.

Junioři:

Dvouhra - 3. kolo: Svrčina (ČR) - Schoolkate (Austr.) 6:4, 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo: Paulson, Vanšelbojm (ČR/Ukr.) - Chahoud, Nguyen (Švéd./Viet.) 6:1, 6:1.

Juniorky:

Dvouhra - 3. kolo: Nugrohoová (Indon.) - Fruhvirtová (ČR) 4:6, 6:3, 6:3.