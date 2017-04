Serena: Nejsem zbabělec, Nastaseho rasismus mě nezlomí. Dál budu předávat světlo a lásku

před 19 minutami

Americká tenistka široce reaguje na komentáře Rumuna Ilie Nastaseho, který nevhodně mluvil o jejím nenarozeném dítěti.

Praha - Americká tenistka Serena Williamsová vydala prohlášení k výroku rumunského fedcupového kapitána Ilie Nastaseho, který v pátek před utkáním mezi Rumunskem a Velkou Británií na tiskové konferenci kontroverzně komentoval barvu nenarozeného dítěte legendární hráčky.

Williamsová označila výroky sedmdesátiletého bouřliváka za rasistické. A poděkovala tenisové organizaci ITF za to, že s Nastasem zahájila vyšetřování.

Rumun, v sedmdesátých letech světová jednička, utrousil: "Uvidíme, jaké to dítě bude mít vlastně barvu. Čokoládovou s mlékem?" Během sobotních dvouher potom vulgárně nadával členkám britského týmu, byl vyveden ze stadionu a později za své chování suspendován.

"Je pro mě zklamáním vědět, že žijeme ve společnosti, kde lidé jako Ilie Nastase mohou vypouštět z úst tak moc rasistické komentáře," napsala pětatřicetiletá tenistka v prohlášení.

"Už jsem to jednou řekla a budu to říkat znovu a znovu, tenhle svět hodně pokročil, ale stále má velký prostor ke zlepšení. Ano, zbořili jsme hodně bariér, ale stále jich přehršel zbývá," dodala a odsoudila Nastaseho rovněž za sexistické chování vůči britské kapitánce Anne Keothavongové.

Williamsová se má stát poprvé matkou na podzim, potomka čeká se svým snoubencem Alexisem Ohanianem, spoluzakladatelem sociální sítě Reddit.

"Tohle ani cokoli jiného mě nezastaví v předávání lásky, světla a pozitivity do všeho, co dělám. Budu nadále stát za tím, co si myslím, že je správné," ujistila držitelka třiadvaceti grandslamových titulů své fanoušky. Pokorně pak poděkovala organizaci ITF za zahájení vyšetřování proti Nastasemu. "Mají mou podporu," podotkla.

Celé prohlášení, které umístila na sociální sítě, uzavřela několika pasážemi z básně "Stále rostu" napsané americkou občanskoprávní aktivistkou Mayou Angelouovou: "Nejsem vystrašená jako ty. Vidíš, že nejsem zbabělec. Můžeš mě zastřelit svými slovy… můžeš mě zkusit zabít svou nenávistí, ale já budu jako vzduch pořád růst."

