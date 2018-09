Z Plíškové měla strach, nakonec ale Serena slavila. A její manžel si do Češky rýpnul

před 1 hodinou

Serena Williamsová nastupovala na US Open proti Karolíně Plíškové s velkým respektem.

New York/Praha - Semifinálová porážka z roku 2016 ulpěla Sereně Williamsové hluboko pod kůží. Americká superhvězda se ale dočkala vysněné vendety a podruhé porážku od Karolíny Plíškové v domovském tenisovém chrámu Arthura Ashe nepřipustila.

Williamsová na US Open v úvodním utkání úterní night session vyhrála jednoznačně 6:4, 6:3 a její výkon splňoval všechny atributy nutné k útoku na neuvěřitelný čtyřiadvacátý grandslamový titul.

Duelu nicméně předcházelo zvláštní pnutí. Kouč americké tenistky Patrick Mouratoglou pro ESPN prozradil, že byla jeho svěřenkyně nervózní a měla z české soupeřky strach, který obvykle nepociťuje.

To se odrazilo do slabého startu do zápasu, kdy Serena nadstandardně chybovala. V prvních pěti hrách zaznamenala hned šestnáct nevynucených omylů. Když ale v pátém gemu odvrátila dva brejkboly, získala na kurtu jednoznačnou převahu, kterou už do konce utkání neztratila.

"K obratu došlo, protože Serena přestala spěchat. Najednou zjistila, že jí Plíšková neublíží a že má čas být trpělivá," prohlásil věhlasný trenér.

Mouratoglou naznačil, že porážka s Češkou z roku 2016 možná zůstala až příliš zakořeněná v tenistčině paměti. A Williamsová prý kvůli tomu sílu Plíškové přecenila.

Od nepříznivého stavu 2:4 v první sadě získala sedmnáctá nasazená hráčka osm gemů v řadě a nenávratně utkání rozhodla. O kritických chvílích v prvním dějství pak Williamsová promluvila.

"Myslela jsem jen na to, že umím hrát mnohem lépe. To mě povzbudilo, protože to nebylo o tom, že by mě ona nějak přehrávala. Řekla jsem si, že jen musím dělat méně chyb. Povedlo se."

Po utkání se v amerických médiích znovu rozebírala předzápasová prohlášení Karolíny Plíškové. Hlavně věta, kterou nejvíce zviditelnil článek v místních New York Times.

Plíšková uvedla: "Serena má velkou hru. Ale někdy se snaží působit ještě větší, než její hra ve skutečnosti je."

Williamsová se k sebevědomým komentářům české hvězdy odmítla jakkoli vyjádřit. Místo toho nechala mluvit svou raketu, jak trefně poznamenal specializovaný webový magazín tennis.com.

Popíchnutí ale Plíškové na Twitteru vrátil manžel Williamsové, internetový podnikatel a miliardář Alexis Ohanian. "Velká hra, Sereno Williamsová. Velká hra," tweetoval zakladatel sociální sítě Reddit.