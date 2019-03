Šafářová: Po operaci jsem byla vyřízená. První trénink mě vyčerpal po půl hodině

I’m happy to announce that I will be playing the Prague tournament as my farewell with czech fans! Even happier that #teambucie will be back for this event! I couldn’t wish for better! @matteksands can’t wait to welcome u in Prague! #mylasteventhome #excited #pavellebeda @sportpics.cz @ceskasportovni S radostí Vás zvu na můj poslední turnaj doma v Praze, kde budu hrát singla i čtyřhru po boku Bethanie! #teambucie se vrací na tento turnaj a já se moc těším! 29.4. na Spartě! 🙂🙂🙂