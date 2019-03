Federer druhou stovku titulů nenačal, v Indian Wells podlehl ve finále Thiemovi

před 3 hodinami

Fenomenální švýcarský tenista Roger Federer druhou stovku turnajových titulů nenačal. Ve finále v Indian Wells prohrál s Rakušanem Dominikem Thiemem 6:3, 3:6, 5:7.

Thiem nedopřál Federerovi rekordní šestý titul z turnaje v Indian Wells. Rakouský tenista získal premiérovou trofej z podniků Masters. Ve světovém žebříčku si Thiem polepšil na čtvrté místo, což je jeho nové maximum. Federer klesl za něj na pátou příčku.

Pětadvacetiletý Thiem měl s dvacetinásobným grandslamovým šampionem před finálovým duelem vyrovnanou bilanci a porazil ho potřetí. Federer usiloval o 101. titul na okruhu, v rozhodujícím setu však v jedenáctém gamu neudržel servis a Thiem vedení 6:5 proměnil ve dvanáctou trofej. Bojoval o ni dvě hodiny, získal i prémii 1,3 milionu dolarů.

Při ceremoniálu vzdal Federerovi hold. "Je pro mě čest zahrát si s jednou z největších legend všech dob a učit se od tebe. Řekl bych, že ani nemám právo ti gratulovat, protože máš o 88 titulů více než já. Doufám, že si spolu ještě další velké finále zahrajeme," řekl Thiem.

Federer prohrál finále v Kalifornii druhým rokem po sobě, loni podlehl Argentinci Juanu Martínu del Potrovi. "I když to dnes nevyšlo, byl to pro mě skvělý týden. I pro Dominica. Na konci hrál fantasticky, zasloužil si to," uvedl Federer. "V tomu gamu, kdy mě brejknul, jsem nepodával dobře a on toho využil. V rozhodujících chvílích byl lepší," uvedl sedmatřicetiletý tenista.

Oba se z Indian Wells přesunuli do Miami a Thiem bude mít v tomto týdnu šanci dosáhnout na takzvaný Sunshine Double. Zatím se to povedlo deseti tenistům či tenistkám, Federerovi třikrát. Naposledy během jedné sezony vyhrál oba turnaje předloni.

Tenisový turnaj mužů a žen v Indian Wells (tvrdý povrch):

Muži (dotace 8,359.455 dolarů):

Dvouhra - finále:

Thiem (7-Rak.) - Federer (4-Švýc.) 3:6, 6:3, 7:5.