Řvoucí "tygřice" žasne nad pohybem Plíškové. Boj o finále bude přehlídkou agrese

Karolína Plíšková je krok od druhého grandslamového finále kariéry. Během spanilé jízdy letošním Wimbledonem ještě neztratila set, čtvrteční semifinále jí ale do cesty postaví první skutečně těžkou překážku. Sokyní v souboji tenisových ranařek jí bude běloruská hvězda Aryna Sabalenková.

Dívka s vytetovaným řvoucím tygrem na předloktí sice neprošla turnajem tak hladce, jako její česká soupeřka, přesto je podle tenisových odborníků a bookmakerů poměrně jednoznačnou favoritkou.

Obě tenistky spojuje výjimečně agresivní styl. Tvrdé ploché údery a ofenzivní pojetí hry se snahou co nejrychleji rozhodnout výměnu budou k vidění na obou stranách.

V bitvě podobně se prezentujících tenistek ale mohou paradoxně rozhodnout sekundární herní vlastnosti. Třeba obrana. A v té je třiadvacetiletá rodačka z Minsku podle expertů přece jen o něco pružnější.

"Plíšková nemá žádnou touhu hrát obranu. Příliš často zkouší hrát z defenzivy úder po čáře," upozorňuje na drobnou čitelnost ve hře osmé nasazené hráčky Craig O’Shannessy, přední odborník na analýzu tenisové strategie.

Co se týče obranné hry, Sabalenková má v sobě podle něj více ochoty hrát variabilněji a s větším smyslem pro taktiku. Její tenis je také o něco energičtější, nicméně Plíšková zatím v turnaji po této stránce příjemně překvapuje.

Její vynikající pohyb ostatně překvapil i samotnou Bělorusku. "Hýbe se teď velice dobře," uznale pokývala hlavou na tiskové konferenci.

"Je to skvělá hráčka. Má velmi solidní údery, dobře podává. Bude to těžký zápas, ale moc se na něj těším," dodala Sabalenková, čtvrtá hráčka aktuálního žebříčku.

Bez ohledu na to, jak vážně vnímá sílu soupeřky, si běloruská tenistka věří. "Udělám naprosto všechno pro to, abych tenhle zápas vyhrála," prohlásila s typickým plamenným výrazem ve tváří.

Síla a vášeň. Charakteristika Sabalenkové, která budí respekt už několik let, však až do letošního Wimbledonu zůstávala na grandslamových turnajích nenaplněná.

182 centimetrů vysoká hráčka vyhrávala menší turnaje, porážela největší hvězdy, dravě se šplhala vzhůru. Na těch největších tenisových scénách ji ale opakovaně srážel psychický blok.

V Londýně před letošním ročníkem ve třech startech nepřešla ani jednou druhé kolo. Podobné to bylo v Austrálii, kde až v letošním roce poprvé dobyla aspoň osmifinále. Stejné maximum má na US Open, v Paříži došla nejdál do třetího kola.

"Bojovala jsem s tím. Na grandslamech mě pokaždé srazily emoce. Po každém z nich jsem byla strašlivě zklamaná sama ze sebe. Dostávalo se mi do hlavy, že nedokážu zvládnout tlak. Už jsem si říkala, že to prostě nikdy nedokážu," popsala své útrapy.

Pomohla jí až dlouhodobá, do naprostých detailů zaměřená práce s psychologem.

"Mluvili jsme o tom opravdu hodně. Musela jsem se donutit přestat myslet na to, že jde o grandslam. Tlak jsem přijala jako součást své práce. Jsou to v podstatě jednoduché věci, ale je velmi těžké aplikovat je do praxe," dodala tenistka, která letos ze všech hráček zaznamenala nejvíce soutěžních výher.

Hráčka s výrazným vokálním projevem během hry Plíškovou dosud porazila v obou vzájemných zápasech. Oba duely jsou ale tři roky staré. Na trávě v Eastbourne i na betonu v Cincinnati šlo o dlouhé třísetové bitvy s dramatickou koncovkou. Jednou Běloruska vyhrála rozhodující dějství 7:6, podruhé 7:5.

"Byly to super vyrovnané zápasy. Vím o ní hodně, tak uvidíme," řekla o soupeřce o čtyři centimetry vyšší Plíšková.

"Odehrála tady dva úžasné týdny, ale to já také. Bude to velký zápas, rychlý. Nebude žádný čas přemýšlet, co bych měla dělat. Bude to o rychlých rozhodnutích. Obrovské rány, obrovské servisy," lákala na čtvrteční přestřelku.

Češka na Wimbledonu zatím přišla jen o tři hry na servisu, ve statistikách má čtyřicet es. Běloruska jich nasázela o sedm méně, naměřili jí ale servis o rychlosti 196,3 kilometrů za hodinu, Plíšková má své maximum téměř o 10 km/h pomalejší.

"Věřím, že mám hru na to, abych jí taky dělala problémy. Musím hrát rychle, dostat ji pod tlak," nechala Plíšková nahlédnout do svého jednoduchého herního plánu.

Bitvu o postup do finále Wimbledonu mezi Karolínou Plíškovou a Arynou Sabalenkovou budeme ve čtvrtek sledovat v podrobné online reportáži.