Řvali její jméno. Nic mi neříkejte, prosí Krejčíková. Češka už zase ví, co má dělat

Poprvé od ledna vyhrála dva zápasy po sobě. Na její tváři už zase září spokojený úsměv. Barbora Krejčíková se po zdravotních problémech vrací do formy, na Wimbledonu je ve třetím kole.

Londýn (od našeho zpravodaje) - Před rokem v All England Clubu padla až v osmifinále po statečném boji se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou, teď ji ve stejné fázi může čekat současná královna, Polka Iga Šwiateková.

O tom ale šestadvacetiletá tenistka nechce ani slyšet. "Ne ne, neříkejte mi to," smála se při dotazu na další vlákna turnajového pavouka.

Už před duelem druhého kola tvrdošíjně odmítala znát jméno své soupeřky, kterou byla loňská čtvrtfinalistka Švýcarka Viktorija Golubicová. Nepříjemnou sokyni Krejčíková zvládla, po sebevědomém výkonu, který v mnohém připomínal její brilantní výkony z průlomové sezony 2021, vyhrála 6:3, 6:4.

Vzhledem k vašemu spokojenému úsměvu pocity z utkání musíte mít dobré, že?

Mám z toho velice dobrý dojem. Očekávala jsem, že Viktorija bude hrát velice dobře, protože tady loni byla ve čtvrtfinále a tráva jí sedí. Ode mě to ale bylo o hodně lepší než minule. Na trávě se cítím dobře, s každým zápasem se zlepšuju. Cítím, že do sebe všechno konečně začíná zapadat a že se mi postupně navyšuje sebevědomí. Mám z toho obrovskou radost, těším se na další zápas.

Co se vám nejvíc dařilo?

Celkově všechno. Dobře jsem ji tlačila, pak jsem si zase v důležitých okamžicích počkala. Bylo to hodně o výměnách, kdy měnila rytmus hry. Popasovala jsem se s tím dobře. Bylo důležité vrátit hodně returnů a pomoct si servisem, což se mi taky dařilo.

Hodně jste chodila na síť. Objevila jste se na ni pětadvacetkrát, z toho osmnáctkrát jste byla úspěšná…

To ani nevím, tolikrát? Tolikrát?! To se ani nezdálo. Určitě to bylo taky důležité. Začínám vnímat, kdy ten míč zahraju dobře, kdy s tím soupeřka bude mít problémy a kdy to mám jít aktivně dohrát na síť. Řekla bych, že mám dobré nastavení mysli. Oproti předchozím zápasům už vím líp, co mám dělat.

Ve druhém setu se duel mohl snadno otočit. Prohrávala jste 1:3, vaše reakce ale hovořila sama za sebe, ztracený servis jste si vzala zpět čistou hrou. Jak moc zásadní moment to byl?

Bylo to klíčové, přece jenom tráva je nevyzpytatelná. Na začátku setu jsem nevyužila plno brejkbolů a pak se mi jeden game na podání nepovedl. Ale myslím, že i díky tomu jsem se zdravě naštvala a řekla jsem si, že to prostě ne, že to zkusím zahrát líp a víc ji dostávat pod tlak.

Působíte sebevědoměji, zase si na kurtu dovolíte velké věci. Vrací se Bára Krejčíková z loňské sezony?

Nechci to takto předvídat. Po dlouhé pauze se snažím jet každý zápas naplno a co nejvíc jich vyhrát, abych chytila co nejdřív dobrý rytmus a formu. Přála bych si navázat na výsledky, které jsem měla loni, to je jasné.

Na konci jste neproměnila tři mečboly, poslední dva fiftýny ale byly eso a vítězný bekhend po lajně. Ideální?

Myslím, že je to vynikající závěr zápasu! Škoda že to eso nepřišlo dřív, ale v té chvíli mi samozřejmě pomohlo. Na mečbol jsme hrály dlouhou výměnu, v níž jsem soupeřku tlačila a byla jsem lepší. Věděla jsem, že si pro to musím jít a že si musím uhrát winner.

Do loňska jste měla minimální zkušenosti na trávě. Říkala jste, že byste ráda nalezla symbiózu s povrchem. Jak to teď vypadá?

Já myslím, že to vypadá dobře. Už loni jsem tady hrála dobře, dostala jsem se do osmifinále a prohrála jsem s Ash, která to celé vyhrála. Letos těch zápasů moc nemám, ale symbiózu cítím. Moje hra i moje nastavení na trávu je dobré. Mám ji ráda, cítím se na ní dobře. Od loňského roku jsem se s ní víc zžila a zlepšila se na ní.

Jak jste se vyrovnala s kurtem číslo 18, který je určitým způsobem specifický?

Byl příjemný. Líbilo se mi, že tam bylo dost Čechů, kteří mi fandili. Byla jsem moc ráda, hnali mě dopředu, řvali mé jméno. Hodně mi pomohlo, že mám publikum na své straně.

Budete hrát třetí kolo na grandslamu už pošesté, a to během necelých dvou let… Zvykla jste si už?

Nechci se vracet zpátky. Nepůjdeme ani do budoucnosti, ani do minulosti. Ale je to úžasné a nedá se na to zvyknout. Nikdy není automatické dostat se do třetího kola.

Další soupeřku znáte?

Ne ne, neříkejte mi to, děkuju. Zítra hraju debla, nechme to po deblu.

Jaký byl vlastně středeční debl s Katkou Siniakovou?

Hrály jsme velice dobře. Známe se, naše herní styly se dobře doplňují. Včera jsme obě dobře podávaly i returnovaly, snažily jsme se tlačit odzadu a dohrávat na síti. Měly jsme tam dost pěkných výměn. Jsem ráda, že se nám to tak zadařilo. Sehrály jsme se a rozehrály, těšíme se na další zápas.

Jaké byly první momenty, když jste spolu nehrály čtyři měsíce?

Ani mi to nepřišlo. Známe se dlouho a potkávaly jsme se v Praze, byly jsme v kontaktu. Jsem na ni zvyklá, hraje se mi s ní skvěle.

Začíná se vám to zase hromadit, každý den máte zápas. Je to dobře?

Je to dobře! Konečně. Je to určitě moc dobře, jsem ráda za to, že můžu hrát, že jsem konečně zdravá a cítím se fajn.