Rozjetou Šafářovou v závěru zápasu ohrožovali mravenci. Bylo jich moc, to jsem nezažila, přiznala

před 1 hodinou

Česká tenistka hraje možná svůj poslední Wimbledon, v postupu do třetího kola přes Polku Agnieszku Radwaňskou ji ale nezastavili ani mravenci.

Londýn (od našeho zvláštního zpravodaje) - Oháněla se kolem sebe, srážela k zemi okřídlené tvory a ještě musela čelit soupeřce, která si v posledním gemu vypracovala sedm brejkbolů. Lucie Šafářová zvládla postup do třetího kola přes Agnieszku Radwaňskou i přes hromadný nálet mravenců.

"To bylo strašný! Najednou z ničeho nic. Tři čtvrtě zápasu v pohodě a nejednou to tam začalo lítat. Bylo to dost nepříjemný, bylo jich hrozně moc. Prý to tu bylo loni, ale já to ještě nezažila. Lítali mi do očí a všude. Ale bylo to pro obě stejné," nevymlouvala se na horší koncovku česká tenistka.

Ta totiž mohla v klidu zápas doservírovat už za stavu 5:2, ale nepovedlo se a Polka měla za stavu 4:5 z jejího pohled hned sedm brejkbolů ještě druhou sadu srovnat.

"Určitě to nepomáhalo, když člověk odvrací jeden brejkbol za druhým a hmyz mu léta do očí. Jsem strašně ráda, že jsem to zvládla, protože zápas by se od stavu 5:5 mohl vyvíjet úplně jinak. Ona cítila šanci, já byla pod tlakem, abych to dohrála. Jsem ráda, že jsem udržela hlavu a dobře zaservírovala," pochválila se brněnská hráčka.

Po měsících, kdy pendlovala mezi marodkou a kurty, se konečně zase cítí dobře. "Mám z toho radost. Tenis mám pořád moc ráda. Když se daří a jsem zdravá, tak mě to naplňuje. Těším se na další zápasy, užívám si to turnaj od turnaje," prohlásila Šafářová.

Na jaře se jí během problémů s imunitním systémem honily hlavou myšlenky, že by už mohla s aktivní kariérou v 31 letech skončit. I teď ví, že by to pro ni mohl být poslední Wimbledon.

"Napadlo mě to. Říkám si, že nemusím být nervozní. Třeba si ho ještě zahraju, třeba ne, rozhodně si ho chci užít," slibuje.

V dalším kole na ni čeká ruská tenistka Jekatěrina Makarovová, která senzačně vyřadila nasazenou dvojku Caroline Wozniackou. Češka s ní má bilanci 4:1.

"Makarovová levačka, hraje ráda na trávě. V minulosti jsme tu spolu hrály čtvrtfinále ten rok, co jsem byla v semifinále. Mám s ní pozitivní bilanci, ale určitě nepříjemná hráčka na trávu," nechce nic podcenit Šafářová.