Riskoval jsem život, pište o mně pořádně, sepsul Australan před grandslamem novináře

Má pověst rebela a zmařeného tenisové talentu. Teď se Australan Bernard Tomic kvalifikoval na domácí grandslam a hned se navezl do novinářů, kteří o něm v minulosti prý nepsali spravedlivě.

Dostal pokutu za to, že odchodil zápas, hádal se s rozhodčími, přiznal, že tenis hraje jen pro peníze. Nyní se bývalý 17. hráč světa pokouší o další restart kariéry. Kvalifikoval se do hlavní fáze Australian Open, ale opět se to neobešlo bez jeho průpovídek směrem k novinářům.

Ti se ho totiž po úspěšných třech zápasech na kvalifikačním turnaji v Dauhá zeptali, zda v sobě ještě stále cítí ten zápal dokázat v tenise velké věci.

"Jsem v Dauhá, riskoval jsem život, že jsem sem letěl, všude kolem je spousta nakažených koronavirem. Kdybych ten chtíč v sobě neměl, tak už dávno rakety pověsím, vydělal jsem si dost peněz, vůbec nevím, proč mi pokládáte takovou otázku," pustil se novinářů osmadvacetiletý tenista.

Tomic se stal jediným Australanem, který se skrze kvalifikaci dostal, a tak měl na tiskové konferenci posilněné sebevědomí.

"Posledních pět let jste o mně nepsali vůbec fér věci. A teď jsem vyhrál grandslamovou kvalifikaci, co napíšete teď?" rýpl někdejší velký talent australského tenisu.

"Můžete se ohánět čím chcete, ale fakta nezpochybníte, prostě jsem uspěl, kvalifikoval se a teď koukejte psát pořádně," dodal Tomic.

Austrálie by díky žebříčku měla mít v mužském singlovém pavouku domácího grandslamu další čtyři hráče. Tomic si nedělá ambice, že by na podniku velké čtyřky nějak zazářil.

"Těžko vám tady teď řeknu, že při současné úrovni světového tenisu půjdu a vyhraju Wimbledon. Ale jestli jsem schopný hrát na grandslamu dobře? To určitě," uvedl.

Australian Open je na programu netradičně od 8. února, ještě před tím nejlepší tenisté a tenistky absolvují v Melbourne přípravný turnaj.