"Rafo, je tu konec." Federer popsal emotivní telefonát s Nadalem před Laver Cupem

Na odvolání celosvětového stavu nouze kvůli covidu-19 Světovou zdravotnickou organizací (WHO) by nyní bylo příliš brzy. Řekl to podle agentury Reuters šéf očkovací aliance Gavi Seth Berkley. Pandemie se podle něj ještě může zhoršit.

WHO rozhoduje, zda ta která nákaza představuje ohrožení veřejného zdraví mezinárodního významu (PHEIC). Takové označení má spustit koordinovanou mezinárodní reakci na situaci a umožňuje uvolnění prostředků na sdílení vakcín a léků. Letos v létě WHO vyhlásila tento nejvyšší stupeň varování kvůli nemoci mpox, dříve známé jako opičí neštovice. Kvůli covidu-19 platí od ledna 2020 a od března 2020 je koronavirová nákaza oficiálně považována za pandemii.

Berkley v pondělí podle Reuters na otázku, zda by WHO měla ukončit nouzový stav, odpověděl, že situace by se mohla zhoršit. "Takže předpokládám, že víte, že šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus přemýšlí o této globální situaci, která by se mohla reálně zhoršit. Mohla by se i zlepšit. Nevíme, kterým směrem se vyvíjí," řekl Berkley novinářům.