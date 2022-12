Milion dolarů za tři dny. Jste loutky saúdských šejků, drtí kritika tenisové hvězdy

Saúdové sezvali na svou exhibici velké osobnosti světového tenisu, nalákali je na obrovské finanční ohodnocení výměnou za minimum námahy. Podle kritiků se sportovní hvězdy svou účastí aktivně zapojují do takzvaného "sportswashingu", kterým si saúdský režim snaží očistit svou pověst.

Mezi šestnácti účastníky jsou čtyři hráči elitní světové desítky: Řek Stefanos Tsitsipas, Rusové Daniil Medveděv a Andrej Rubljov a Američan Taylor Fritz. K tomu finalista Wimbledonu Nick Kyrgios, britská jednička Cameron Norrie, Němec Alexander Zverev či grandslamoví šampioni Dominic Thiem a Stan Wawrinka.

V Rijádu je čekají od čtvrtka do soboty pouhé tři dny tenisu, odměna pro vítěze přitom činí jeden milion amerických dolarů. Na své si přijdou i ostatní protagonisté. V poměru cena/výkon jde o jednu z nejlukrativnějších akcí sezony.

Tenisté, kteří na pozvání saúdského pořadatele kývli, se ale musí vyrovnávat s kritikou.

Ozývají se zejména lidskoprávní organizace v čele s Amnesty International. Ta akci označila za nejnovější příklad sportswashingu Saúdské Arábie, země, která dlouhodobě omezuje svobodu projevu, práva žen či LGBTQ+ komunity.

Podle Amnesty International chce před světem pomocí sportovních událostí "vyprat" svůj obraz, což arabské království odmítá. Investice do sportu prý mají podpořit místní ekonomiku, i to ale kritici vidí jako problém, Saúdská Arábie totiž už téměř osm let vede tak trochu zapomenutou válku se sousedním Jemenem.

Téma kontroverzní tenisové akce rezonuje zejména ve Velké Británii, kde ohlasy na účast Camerona Norrieho zesílily poté, co jeho krajan, legendární Andy Murray, účast odmítl právě kvůli porušování lidských práv v zemi.

"Nikdy nebudeme lidem, jako je Cameron, říkat, kde by měli nebo neměli hrát, ale Cameron by měl vědět, že je ve skutečnosti záměrně najímán režimem, aby se stal součástí saúdskoarabského sportswashingu," uvedl Felix Jakens z britské odnože Amnesty International.

Dodal, že Saúdská Arábie hledá "usměvavou vysoko postavenou sportovní hvězdu, která se bude pilně vyhýbat řečem o lidských právech", a vyzval Norrieho k vyjádření.

Jenže čtrnáctý hráč světa se angažovat odmítl. "Nejsem politik, nebylo by správné, kdybych se nechal zatáhnout do politiky jednotlivých vlád. Jsem profesionální tenista a turnaj v Saúdské Arábii mi umožní hrát a trénovat s nejlepšími hráči světa a připravit se tak na Australian Open," uvedl sedmadvacetiletý rodák z Johannesburgu.

Podobně se vyjádřil i Alexander Zverev, jenž byl švýcarským novinářem Simonem Häringem nařčen, že "dělá loutku ropným miliardářům". Stalo se tak poté, co tenista ignoroval otázky týkající se saúdské propagandy.

Zverev vysvětlil svou účast snahou dostat se do herního zápřahu po vyléčení ošklivého zranění z letošního French Open.

Daniil Medveděv si zase pochvaloval minulou návštěvu Saúdské Arábie v roce 2019. "Všechno jsem si tam zamiloval. Organizaci, kurty, fanoušky, lidi. Všechno bylo super pohodlné," prohlásil ruský vítěz US Open z roku 2021.

Nick Kyrgios plánoval, jak si svou první návštěvu arabské země užije i s přítelkyní. "Jsem na to zvědavý, rád navštěvuji místa, kde toho o tenisu moc nevědí a kde je prostor získat nové fanoušky a novou pozornost. Je to šance zanechat stopu," podotkl Australan.

Ačkoli Andy Murray odmítl, kritické ohlasy paradoxně míří na hlavu jeho matky, trenérky Judy Murrayové.

Ta se během akce ujme zvláštní role, jejím úkolem bude inspirovat mladé dívky a ženy, v Saúdské Arábii pro ně v těchto dnech povede speciální tréninkové workshopy.

"Chci zajistit, aby dívky a ženy měly stejnou příležitost užít si tenis, ať už pro zábavu, kondici, nebo kvůli přátelství. To vše tenis umožňuje. Musíme odstranit překážky a ukázat, že tenis sjednocuje všechny bez ohledu na věk, pohlaví nebo schopnosti," popsala Murrayová svou úlohu.

Organizace Amnesty International ji ale vyzvala, aby během své účasti v Rijádu deklarovaný pozitivní záměr zvýraznila otevřeným nesouhlasem s tím, co se v Saúdské Arábii děje.

"Propagace ženského sportu v zemi, která dlouho dusí lidská práva žen a dívek, je pozitivní věcí. Je ale důležité, aby si Judy Murrayová uvědomila, že je také součástí sportswashingu. Měla by využít příležitosti a projevit solidaritu s těmi, jejichž lidská práva jsou v zemi neúnavně potlačována," uvedl mluvčí organizace.

Téma sportswashingu je v letošním roce velice diskutovaným tématem vzhledem k olympijským hrám v Číně či právě probíhajícímu mistrovství světa ve fotbale v Kataru.

O Saúdské Arábii a "čištění" jejího jména se mluví i v souvislosti s formulí 1, která se v Džiddě, druhém největším městě, jezdí od minulého roku.

Loni Saúdové vstoupili také do anglické fotbalové Premier League.

Novým majitelem tradičního klubu Newcastle United se po dlouhých peripetiích stal saúdskoarabský investiční fond fakticky spravovaný korunním princem a vládcem země Muhammadem bin Salmánem. Sedmatřicetiletý princ patří se jměním odhadovaným na 7,5 bilionu korun k nejbohatším lidem světa.