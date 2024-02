Prý špiní svůj odkaz. Murrayho podráždil článek BBC, zastala se ho i Navrátilová

Andy Murray zažívá jedno z nejhorších období kariéry, kupí jednu porážku za druhou a nahlas se začíná spekulovat o jeho blížícím se tenisovém konci. Šestatřicetiletý Brit se ale vzdávat nechce a ostře se ohrazuje proti tvrzením, že jeho aktuální prezentace není důstojná trojnásobného grandslamového vítěze.

Držitel titulu Sir se potácí ve výkonnostní krizi. Soutěžní zápas zvládl vítězně naposledy v říjnu a letos prohrál na všech třech turnajích, do kterých nastoupil, hned v prvním kole.

Po Brisbane a Australian Open se mu nepovedl ani aktuální podnik ve francouzském Montpellier, kde po bitvě prohrál s domácím Benoitem Pairem, čímž ještě prodloužil už tak nejdelší sérii bez výhry ve své dlouhé kariéře.

Viditelně frustrovaného šampiona poté ještě více nadzvedl článek uveřejněný na webových stránkách britské BBC.

Autor Kheredine Idessane se v něm zamýšlel nad posledními nezdary svého skotského krajana a naznačil, že další pokračování černé série by mohlo poškodit silný odkaz, který v tenisovém odvětví zanechal.

"Byla to neuvěřitelná cesta pozoruhodného muže. A privilegium být toho svědkem. Všechny dobré věci ale samozřejmě dojdou ke svému konci. Kdy by tedy měl Andy Murray ukončit svou neobyčejnou kariéru?" napsal Idessane na sociální síť X, kde svůj text sdílel.

Murray na stejné platformě reagoval. "Že špiním svůj odkaz? Ale prosím vás," zahájil dvojnásobný olympijský vítěz ve dvouhře.

"Nacházím se v příšerné situaci, to uznávám. Většina lidí by skončila, vzdala to, být v podobné situaci. Ale já nejsem jako většina lidí a moje mysl pracuje jinak. Nevzdám to. Budu bojovat dál a pracovat na tom, abych předváděl výkony, jakých vím, že jsem schopný," napsal Murray.

Okamžitě se ho zastalo velké množství jeho fanoušků, ale i výrazné osobnosti světového tenisu.

Jejich sdělení bylo jednoznačné: nikdo nemá právo radit jednomu z nejlepších hráčů posledních dekád, kdy by měl skončit s milovaným sportem, který na vysoké úrovni provozuje i přesto, že mu lékaři tvrdili opak.

A i s umělou kyčlí v těle.

14. ledna 2019, kdy Murray prohrál v prvním kole Australian Open, seděl na tiskové konferenci, plakal a dokonce se na dvorci promítalo video, kde se s ním a jeho kariérou loučili tenisoví kolegové. Střih do 15. ledna 2024: Andy Murray opět nastupuje do prvního kola Australian Open, coby hráč první světové padesátky.

Jedenáctinásobný finalista grandslamových turnajů by zkrátka mohl nosit titul "Sir Nezlomný", i světové osobnosti proto článek BBC považovaly za nevhodný.

"Představte si, že někdo radí úspěšnému ikonickému dospělému člověku, co by měl dělat za práci a kdy by ji měl dělat. Tohle je tak hloupý článek. Odkaz Andymu už nikdo nevezme, ten žije navždy," přidal se ke kritice Američan Andy Roddick.

Ozvala se i Martina Navrátilová. "Kdykoli se Andy rozhodne," odpověděla na novinářův dotaz položený na závěr jeho příspěvku.

"Ani o jeden zápas dřív nebo později. A jeho odkaz bude úplně v pohodě, o to nemějte strach," dodala česko-americká legenda.

"Je absurdní, aby mu kdokoli říkal, co by měl nebo neměl dělat. Vysloužil si právo hrát, jak se mu zlíbí, pokud se cítí fit," doplnil další bývalý americký tenista James Blake.

Bývalá trenérka Karolíny Plíškové Rennae Stubbsová oslovila přímo autora textu: "Brácho. Je tady tolik věcí, o kterých bys mohl napsat a dostat za to zaplaceno. Tohle není jedna z nich."

Sám Murray se o případném konci veleúspěšné kariéry rozpovídal po nedávném vyřazení v prvním kole Australian Open, kde nestačil na Argentince Tomáse Martína Etcheverryho.

"Je možné, že jsem tu hrál naposledy. Tohle byl pro mě tvrdý konec," smutnil, když nevyhrál ani set.

Podotkl, že má představu, kdy by chtěl kariéru ukončit, a připustil, že pokračující špatné výsledky by mohly rozhodnutí uspíšit. Konkrétní ovšem nebyl.

"Má rodina o tom ví, mluvím o tom i se svým týmem. Oni jsou srozuměni s tím, jak to teď cítím a kdy a kde bych se mohl rozloučit," dodal a rozjel spekulace.

Jistě bude chtít stihnout ještě jeden Wimbledon, domácí travnatý svátek opanoval v letech 2013 a 2016.

A touží také po startu na olympijských hrách v Paříži. Pod pěti kruhy totiž vybudoval neméně podstatnou část svého nevšedního odkazu, v Londýně v roce 2012 i Riu de Janeiro o čtyři roky později se mu na krku houpaly zlaté medaile.