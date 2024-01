"Hraje jako Kvitová, to nemůže být Slovenka." Mladá šampionka pobláznila zemi

Poté, co ukončily kariéru Daniela Hantuchová či Dominika Cibulková, hledá slovenský tenis novou tvář, která by přinášela radost z těch největších akcí světového okruhu. V úvodu roku se to podařilo teprve šestnáctileté Renátě Jamrichové, která ovládla juniorku Australian Open. Superlativy na ni prší ze všech stran.

Mladá Trnavanka nespadla slovenskému tenisu jen tak z nebe. O jejím talentu se ví už dlouho. Má dvě zlaté medaile z letního evropského olympijského festivalu mládeže, loni v Melbourne ovládla juniorskou deblovou soutěž a na podzim debutovala v dresu slovenské reprezentace. Triumf ve dvouhře úvodního podniku velké čtyřky je ale i tak jejím dosavadním životním úspěchem a slovenská média ho patřičně ocenila. "Nestává se často, abychom o hráčích zpod Tater slyšeli i poslední grandslamový víkend. Je to předzvěst něčeho výjimečného," napsal slovenský deník Pravda. Úctyhodný byl i způsob, jakým si pro trofej došla. Domácí Australanku Emerson Jonesovou smetla 6:4 a 6:1. Její druhý servis létal rychlostí 150 kilometrů za hodinu, což bylo ještě o šest kilometrů rychleji než soupeřčino první podání. "Když jsem ji zahlédl poprvé, viděl jsem levačku, která hrála ženský tenis v nejlepším provedení. Tvrdý přesný servis, nechytatelný forhend a obrovské sebevědomí. Pomyslel jsem si, že to ani nemůže být Slovenka. Postavou i hrou mi připomínala dvojnásobnou wimbledonskou šampionku Češku Petru Kvitovou," chválil ji ve svém komentáři redaktor deníku Sme Viktor Kiššimon. Slovenský ženský tenis na tom po odchodu dvou hvězd Hantuchové a Cibulkové není příliš dobře. V první světové stovce je pouze Anna Karolina Schmiedlová. Nyní to ale vypadá, že by se brzy mohla v zemi zjevit velká hráčka. "Od začátku jsem věděl, že může hrát světový tenis. Tehdy jsem byl asi jediný, teď už to ví i další lidé," nechal se slyšet trenér Jemrichové Ján Matúš. Talentovaná teenagerka si ale získala srdce fanoušků i vřelým gestem. Poté, co proměnila finálový mečbol, šla utěšit na lavičku poraženou Australanku. Sedla si k ní a podařilo se jí o rok mladší tenistku rozveselit. A beautiful moment between the girls' singles finalists ❤️



Emerson Jones & Renata Jamrichova • #AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/l5T8tbH3sS — #AusOpen (@AustralianOpen) January 27, 2024 Velkou inspirací je pro ni Roger Federer. Možná i proto, že nezažila emotivnější období švýcarské legendy. V jejích očích je velkým tenisovým gentlemanem. "Jednou bych chtěla být na takové úrovni jako on. Těžko dokážu to, co se podařilo jemu, ale i tak jsem šťastná, že jsem si zahrála na stejném kurtu, kde hrával i on. To je opravdu cool," rozplývala se Jamrichová.