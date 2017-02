Proti Španělkám začne v sobotu Strýcová. Se Šafářovou Pála počítá až do čtyřhry

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Úvodní zápas 1. kola Fed Cupu mezi Českem a Španělskem obstarají Barbora Strýcová a Garbiňe Muguruzaová.

Ostrava – Tenisový Fed Cup mezi Češkami a Španělkami v sobotu rozehrají Barbora Strýcová s jedničkou soupeře Garbiňe Muguruzaovou. Po nich v Ostravě nastoupí česká hráčka číslo jedna a světová trojka Karolína Plíšková s Larou Arruabarrenaovou.

V neděli se obě dvojice prohodí a do závěrečné čtyřhry nehrající kapitán Petr Pála prozatím nahlásil pár Lucie Šafářová, Kateřina Siniaková, který by se měl utkat se Sarou Sorribesovou a Maríou José Martínezovou.

České tenistky vyrazí za obhajobou prvenství bez své dlouholeté opory, zraněné Petry Kvitové, Pála je nicméně přesvědčen o síle současného týmu. "Myslím, že když holky podají svůj standard, měli bychom být úspěšní," řekl Pála po dnešním losování na ostravské radnici.

O nominaci do sobotních dvouher neměl velké pochybnosti a moc ho neznejistěl ani úspěšný start Lucie Šafářové na turnaji v Tchaj-peji, kde došla do semifinále. "Člověk v podstatě jen čekal, jestli se holky budou cítit stoprocentně. Jestli budou v pohodě a jak se sžijí s povrchem. Takhle to máme na sobotu, v neděli se ještě může cokoliv změnit," upozornil Pála na to, že nahlášené sestavy nemusí být definitivní.

Třicetileté Strýcové svěřil důvěru do zahajovací dvouhry, i když s oběma Španělkami má negativní bilanci (s Mugurazuovou 1:2, s Arruabarrenaovou 0:1). "Bára bude potřebovat nějakým způsobem narušit rytmus soupeřky. Střídat hru, aby soupeřka nevěděla, co bude následovat. Určitě nesmí hrát levá, pravá, pálit do toho," řekl Pála.

Role tahouna nyní při absenci Kvitové spadla na bedra čtyřiadvacetileté Plíškové, která se toho ale nebojí. "Já věřím, že když předvedu svůj standard, tak by to mělo vyjít," řekla česká jednička a světová trojka o sobotním singlu. Plíšková má pro změnu s oběma Španělkami kladnou bilanci – 4:1 s Muguruzaovou a 1:0 s Arruabarrenaovou.

České tenistky Fed Cupu v posledních letech vládnou. Loni porazily ve finále Francii, završily tak vítězný hattrick a oslavily pátý triumf za uplynulých šest let. Se Španělkami se utkaly v 1. kole v roce 2014 a v Seville rozhodly o postupu až ve čtyřhře. Doma je zdolaly v roce 2009 v Brně.

autoři: Sport, ČTK | před 1 hodinou

