Tříletá Garbiňe brala bratrům raketu. Z plácku ve Venezuele to dotáhla až k triumfu na grandslamu

Jedničkou španělského týmu v utkání Fed Cupu proti Češkám je třiadvacetiletá Garbiňe Muguruzaová. Dívka, které bylo předurčeno být tenisovou hvězdou.

Ostrava – Zasuté vzpomínky z útlého dětství jsou paradoxně stále živější a živější, čím déle je Garbiňe Muguruzaová vypráví. A že je v posledních letech vypráví často. Její příběh zaslouží pozornost a nejlepší španělská tenistka současnosti jej vždy podává posluchačům s až posvátnou úctou. Dobře ví proč.

Kdyby totiž před dvaceti lety tmavovlasá tříletá dívenka neotravovala své starší bratry a v ulicích venezuelského Caracasu jim neustále nebrala tenisové rakety, aby mohla napodobovat jejich hru, nikdy by se nestala grandslamovou vítězkou.

A v žádném případě by v těchto dnech netrávila svůj drahocenný čas v Ostravě, kde o víkendu ve čtvrtfinále Fed Cupu změří síly s obhájkyněmi titulu, domácími Češkami.

"Vždycky jsem za svými bratry dolézala, následovala je. Kdyby oni nehráli tenis, nikdy bych do ruky nevzala raketu. Tenis není ve Venezuele populární sport. Bratři se chtěli přestěhovat do Španělska, kde je mnohem důležitější. Tak jsme se stěhovali," vzpomínala Muguruzaová nedávno v rozhovoru pro časopis Elle.

Už jako dítě dominovala

Tenisová raketa už jí v ruce zůstala. Když jí bylo šest let, hrála svůj první turnaj. A vyhrála ho. Už ve velmi brzkém věku tedy zjistila – stejně jako její okolí –, že má k tenisu neobyčejné vlohy.

"Všechny věkové kategorie, ve kterých jsem postupně hrála, ukazovaly, že jsem na svůj věk nadprůměrná. Během pár let bylo evidentní, že se můžu stát profesionálkou," prozradila Muguruzaová.

Její dva starší bratři, Asier a Igor, postupem času tenisové rakety odložili. "Začali dělat něco jiného, co je živilo. Tak jsem se stala poslední nadějí rodiny. Vlastně jsem splnila takový rodinný sen, ale nijak násilně, prostě jsem hrála pro zábavu a takhle to dopadlo," nechala se slyšet současná světová sedmička.

Vždy byla brána za veliký talent a očekávání naplnila. Před třemi lety ve věku dvaceti let vyhrála svůj první singlový titul na okruhu WTA. Ve finále v Hobartu přehrála Češku Kláru Zakopalovou, když k triumfu došla z kvalifikace. O pár měsíců později se jí ale povedl ještě lepší kousek.

Šokující vyřazení královny Sereny

Na grandslamovém French Open si splnila sen, když na centrálním kurtu ve druhém kole vyzvala svůj velký vzor, Američanku Serenu Williamsovou. Největší utkání kariéry zvládla bravurně a šokovala svět, když světové jedničce povolila pouhé čtyři hry.

Pak skončila ve čtvrtfinále na raketě Rusky Marie Šarapovové, o dva roky později už ale v Paříži slavila první grandslamový titul kariéry. Stala se světovou dvojkou a jednou z největších hvězd současného ženského tenisu. Pokaždé když hraje důležitý zápas, nebo vyhraje titul, myslí na svou rodinu. Na to, co kvůli tenisu Muguruzaovi museli obětovat.

"Vždycky když prožívám tu největší radost, ty největší emoce, myslím na ten celý proces. Na to, jak jsem se vlastně dostala až sem. Dívám se na svou rodinu a přehrávám si minulost. Jak jsme kvůli tenisu měnili zem, jak jsme měnili všechno od základů," prohlásila španělská tenistka.

Na Wimbledonu 2015 se stala první Španělkou ve finále grandslamu od roku 2000. Na tyto rekordy a statistiky se ale snaží nemyslet. "O číslech nepřemýšlím. Snažím se myslet jen na tvorbu své vlastní historie," dodala Muguruzaová.

Češky jsou strašně silné, tvrdí

Další střípek do své kariérní mozaiky teď může udělat v Ostravar aréně. Pokud totiž svými výkony pomůže vyřadit české suverénky posledních let, půjde o velkou tenisovou senzaci.

"Češky jsou strašně silné," uvědomovala si pár dní před utkáním Španělka. "A to i bez Kvitové. Když to přeženu, v podstatě každá z nich by mohla být týmová jednička. Fed Cup vyhrály pětkrát za poslední roky, ale my jim to chceme zkomplikovat," dodala třiadvacetiletá rodačka z Caracasu.

autor: Aleš Vávra | před 3 hodinami

