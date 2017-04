Proč je Djokovič v krizi? Drží směšné diety a medituje víc, než trénuje, tvrdí jeho bývalý kouč

před 1 hodinou

Dvanáctinásobný grandslamový šampion hledá cestu z výkonnostní krize. Tu ovšem mohla zapříčinit proměna jeho mentality. Zdá se, že priority Novaka Djokoviče už jsou jinde.

Praha - Pomůže mu Davisův pohár? Zažehne v reprezentačním barvách evidentně vyhasínající vášeň k tenisu? Skončí krize Novaka Djokoviče nebo bude mít delšího trvání?

Otázek je spousta, odpovědi se začnou k fanouškům ještě nedávno prakticky neporazitelného hráče hrnout už o nadcházejícím víkendu. Srbové ve čtvrtfinále Davis Cupu hostí Španělsko bez Rafaela Nadala a Roberta Bautisty.

Jsou jasnými favority a právě Djokovič je má dvěma povinnými výhrami ve dvouhrách výrazně přiblížit vytouženému semifinále. Jenže druhý hráč světového žebříčku prožívá velmi problematické období kariéry.

Do sezony sice vstoupil výtečně, v Dauhá na začátku ledna ovládl celý turnaj, když ve finále porazil světovou jedničku Andyho Murrayho. Jenže pak přišlo Australian Open a šokující porážka ve druhém kole s Uzbekem Denisem Istominem. Po ní startoval Djokovič až v březnu na podnicích v Acapulcu a Indian Wells. A tam mu v obou případech zatarasila cestu vycházející hvězda Australan Nick Kyrgios, jednou ve čtvrtfinále, podruhé v osmifinále.

Začátek sezony nebyl ideální, přiznává

"Šest let jsem měl neuvěřitelné výsledky, hrál jsem na té absolutně nejvyšší úrovni. Teď to vypadá trochu jinak. Tak jsem si dal pauzu a strávil krásný čas s rodinou," prohlásil tenista po třítýdenní pauze, kterou využil zejména k léčení bolavého pravého lokte. Jeho zdravotní problémy jsou prý definitivně pryč.

"V poslední době jsem moc zápasů neodehrál, potřebuju se dostat zpět do formy. Miami jsem vynechal a v Indian Wells jsem prohrál brzy. Začátek sezony nebyl ideální," shrnul své dojmy.

Je všechno opravdu tak jednoduché a pochopitelné, nebo ne? Zákulisní spekulace nahrávají spíše druhé možnosti. Zpochybňuje se vážnost problémů s loktem, naopak se stále častěji mluví o tom, že pro Djokoviče už tenis není tolik důležitý, silně preferuje rodinu a ve sportu mu momentálně chybí motivace.

Takové domněnky velmi důrazně podpořil někdejší Srbův trenér Bogdan Obradovič, který se o svém bývalém svěřenci rozpovídal až nečekaně otevřeně. Mimo jiné prohlásil, že má Djokovič v současné době konflikt sám se sebou.

"Něco v jeho mysli se změnilo. Podívejte se, Roger Federer má čtyři děti, ale hraje stále na nejvyšším levelu. Rodina je důležitá, ale tenista musí najít rovnováhu. Připadá mi, jako by on nějak nemohl najít cestu, jako by se ztratil v lese," pomohl si Obradovič metaforou.

Podle Obradoviče je pořád hubenější

Muž, který hvězdného hráče vedl v jeho juniorském věku, ale nemluvil jen o psychické stránce věci, ale i o fyzických změnách. Djokovič je podle něj stále hubenější a není tak silný při dlouhých výměnách.

"V minulém roce netrénoval týdny a to není dobré. Přišlo to do fáze, kdy prostě méně trénuje. Potom začal s těmi směšnými dietami. Začal víc meditovat, než mlátit do míče," řekl Obradovič. "Už nemá svou normální rutinu. Když v tenise změníte byť jen raketu, změní se tím vaše hra. A teď si představte co se stane, když pozměníte svou mentalitu," dodal.

Na kurtu už to podle bývalého daviscupového kapitána není ten pravý Djokovič. "Předtím křičel, hecoval se, teď u něj vidím zápasy, kdy neukazuje žádnou emoci. Už nemá tu soutěživou energii. Ztratil ji," prohlásil.

Za změnami v šampionově chování je nejen podle Obradoviče španělský mentální kouč Pepe Imaz. Podle častých výpovědí je Djokovič pod jeho vlivem, mluví se i o tom, že stojí za ukončením veleúspěšné spolupráce s německým superkoučem Borisem Beckerem.

"Jistě, starat se o svou mysl je v pořádku, ale potom musíte jít a udeřit milionkrát do míčku během tréninku. Nemám nic proti Imazovi, ale v tenhle klíčový moment pro Novaka není řešení vyhýbat se fyzickému tréninku a měnit diety. Všichni tihle mentální trenéři ho jen dostávají pod tlak a pletou mu hlavu. Je to katastrofa," nebral si servítky Obradovič.

Nechává se strhnout "směšnými" teoriemi?

"Novak je skvělý člověk, ale bohužel se nechává strhnout směšnými teoriemi," dodal trenér. Devětadvacetiletý hráč už s Imazem spolupracuje delší dobu a zjednodušeně řečeno, snaží se své problémy řešit přes filosofii míru a lásky. Ke španělskému léčiteli se Djokovič dostal přes svého mladšího bratra, jemuž Imaz pomohl zbavit se depresí, kvůli kterým nebyl schopen hrát tenis, ani trénovat.

Djokovič se před časem sám nechal slyšet: "Všichni přece hledáme lásku, štěstí a harmonii. Musíme být schopní nahlédnout do svého vlastního nitra a navázat spojení s božským světlem."

Zda mu božské světlo pomůže k dalším tenisovým triumfům, uvidíme v následujících dnech, týdnech a měsících. Už víkendový Davis Cup výrazně napoví.

