Bolest cítí každý den, je starší než Jágr a Federer je proti ní mladík. Dateová se znovu vrací

před 11 minutami

V roce 1995 byla na čtvrtém místě světového žebříčku. O dvaadvacet let později se Japonka Kimiko Dateová vrací k profesionálnímu tenisu.

Praha - O sportovní dlouhověkosti se mluví stále častěji. V poslední době většinou v souvislosti s fascinující kariérou českého hokejisty Jaromíra Jágra, popřípadě s letošním ohromujícím návratem švýcarské tenisové hvězdy Rogera Federera.

Nyní ale přichází někdo, kdo oba obdivuhodné sportovní veterány hravě strčí do kapsy. Tedy co se věku týče. K tenisu se totiž po patnáctiměsíční pauze překvapivě vrací Kimiko Dateová, už v tuto chvíli druhá nejstarší vítězka podniku WTA po legendární Američance Billie Jean Kingové.

Japonská hráčka je o rok a půl starší než Jágr a když se narodil Federer, byla už jedenáctiletou holčičkou. V září oslaví neuvěřitelné sedmačtyřicáté narozeniny. Bez tenisu si ale svůj život nedokáže představit.

"Chápu, že jsem trochu jako atrakce. Všichni tak nějak čekali, že skončím. Ale já to ještě zabalit nechci," svěřila se hráčka, která kdysi stanula na čtvrtém místě světového žebříčku. Bylo to v roce 1995, tedy před dlouhými dvaadvaceti lety.

O rok později Dateová na dlouhých dvanáct let svou kariéru přerušila coby trojnásobná účastnice Turnaje mistryň a semifinalistka Australian Open, Roland Garros i Wimbledonu. Tenisový život ji tehdy přestal naplňovat.

Jeden comeback už tedy zažila, teď přichází druhý. Japonku nezastavila ani více než rok trvající rekonvalescence po složitém zranění kolena. Motivace má nyní víc než dost. "Co vám mám na to říct, mám prostě strašně ráda výzvy," podotkla Dateová se smíchem.

.@WTA_insider 46yo Kimiko Date: "I didn't wanna just quit because I was out hurt. I used it as motivation" https://t.co/ljavrfBe8U (📷:KAZUHIRO NOGI/Getty) pic.twitter.com/RCfVFiwl90 — Reem Abulleil (@ReemAbulleil) April 3, 2017

Naposledy hrála loni v lednu kvalifikaci na Australian Open. Potom přišly těžké časy. Kromě zranění se japonská tenistka musela v roce 2016 vyrovnávat i s rozvodem. Čtrnáct let dlouhé manželství s německým motocyklovým jezdcem Michaelem Krummem skončilo. A subtilní držitelka osmi titulů na okruhu WTA se víc než kdy jindy upnula ke sportu. Vytoužený comeback se pro ni stal vším.

"Chci bojovat dál. Ten okamžik, kdy budu mít pocit, že bych měla odejít, tak ten prostě ještě nepřišel. Čekám na něj, ale nedostavil se," vysvětlila Dateová, která na konci roku 2015 figurovala na 141. místě rankingu.

Ráda by se nyní pokusila o návrat do elitní stovky světového žebříčku. Je jí ale jasné, že to nebude nic jednoduchého. Souboje proti hráčkám o dvacet let mladším mohou představovat nadlidský úkol.

"Tenis se vyvíjí, i ten ženský. Hráčky jsou mnohem silnější a mnohem rychlejší než dřív. Ale stále si věřím, mám jednu nebo dvě vlastní zbraně, kterými mohu překvapit," konstatovala.

Dateová se na kurt k soutěžnímu utkání postaví hned na začátku května, je přihlášená na kvalitně obsazený a 80 tisíci dolary dotovaný turnaj kategorie ITF v japonském Gifu. Tamní novináři už přitom čile spekulují, zda rodačka z ostrova Kjóto vydrží hrát do olympijských her v Tokiu 2020. Sama hráčka to striktně odmítá.

"Nerozhodla jsem se, do kdy budu hrát. Ale předpokládám, že tři roky to nebudou, to je příliš dlouhá doba. Na hry se budu dívat doma v televizi," prohlásila rozhodně.

Sama nejlépe ví, že už v tuto chvíli její tělo proti pravidelné a tvrdé zátěži hlasitě protestuje. "Každý den cítím nějakou bolest. Někdy to jde, někdy je to horší. Vím, že na sebe musím dávat pozor. Nebylo by dobré nějak moc tlačit na pilu. Budu se držet zpátky a budu krotit své emoce," nechala se slyšet.

autor: Aleš Vávra | před 11 minutami

Související články