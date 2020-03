Porážka od Čechů rozpoutala u Slováků tenisovou bouři. Polášek se obul do svazu

Jako by nestačil fakt, že musí Slováci po porážce od českých tenistů hrát o přežití v elitní skupině Davis Cupu. Po prohře z minulého víkendu se rozpoutala mezi svazem a loučícím se deblistou Filipem Poláškem pořádná slovní přestřelka.

Sotva slovenští fanoušci i hráči rozdýchali zklamání z porážky 1:3 od českých tenistů v kvalifikačním duelu, přišla další rána. Osmý hráč deblového žebříčku Filip Polášek končí reprezentační kariéru.

"Proti Čechům to byl můj poslední zápas v Davis Cupu, všem děkuji za podporu. Spoluhráči i členové realizačního týmu vždycky odváděli maximum, přestože to se mnou neměli vždy lehké. Obrovské díky patří i fanouškům, kteří mě v Davis Cupu pokaždé vyhecovali k výborným výkonům," uvedl na sociálních sítích.

To byla sice překvapivá, ale pořád ještě docela nevinně vyhlížející informace. Poláškovi bude v létě už 35, bylo by logické, že chce uvolnit místo mladším. Jenže poté se v médiích rozpovídal a přiznal, že za jeho koncem stojí úplně jiné důvody.

"Slovenský tenisový svaz dělá věci takovým způsobem, se kterými se neumím ztotožnit, a když nastupuju v Davis Cupu, reprezentuju nejen Slovensko, ale i svaz. Zrálo to ve mně delší dobu, problémy jsem měl od prvního startu v národním týmu a doteď se je nepodařilo vyřešit. Proto jsem se během pátečních zápasů rozhodl skončit," přiznal v rozhovoru pro deník Sme.

Věcí, které Poláškovi na vedení STS vadí, je hned několik. "Nedodržují dohody vůči lidem z realizačního týmu. Davis Cup se nehraje prakticky nikde jinde než v Národním tenisovém centru v Bratislavě," vyjmenoval zkušený deblista důvody konce v týmu.

Možná nejvíc ho popíchla návštěva na česko-slovenské derby. Zápasy začínaly v odpoledních a večerních hodinách a aréna byla poloprázdná.

"Někdo tvrdí do médií, že je téměř vyprodáno, přitom lístky se vůbec neprodávaly. To je realita a fakt. Dát první zápas na sobotu o půl šesté večer a ještě s lístkem za 25 eur? To je neuvěřitelné," divil se rodák ze Zvolena.

K jeho výtce se přidal i nehrající kapitán národního týmu Dominik Hrbatý. "Myslel jsem, že na takové derby bude plné hlediště. Pan Moška tvrdil, že bude vyprodáno. Nevím, jestli to byl mediální trik, ale je to škoda. Lístky byly pro obyčejné lidi drahé," rýpl si do šéfa STS.

Ten si nenechal kritiku líbit a ozval se s tím, že lidé nepřišli kvůli obavám ze šíření nákazy koronavirem. "Celková kapacita byla čtyři tisíce míst. Tři dny před zápasem jsem veřejnost informoval, že je ve hře ještě asi 700 volných vstupenek, prodeje se ale vůbec nepohnuly. Ceny vstupenek jsou pro boje o finále jasně dané, pro hru o záchranu stojí 10 až 15 eur," vysvětloval Igor Moška.

O tom ale nechtěl Polášek ani slyšet. "Dva týdny nebo týden před akcí o koronaviru nikdo ani pořádně nevěděl a stejně se lístky vůbec neprodávaly. Kdo zaplatí za čtyřhru 25 eur, navíc rodiny s dětmi už v té době musí jít domů spát," dodal tenista.

Zatímco Češi postoupili do listopadového finále Davis Cupu v Madridu, Slováky čeká těžká bitva o záchranu. Už teď je ale jisté, že to bude bez jejich největší deblové hvězdy. "Radši se budu věnovat věcem, které dokážu ovlivnit," rozloučil se.