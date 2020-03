Krejčíková z Indian Wells: Mám trochu strach, rušení turnajů může ničit kariéry

Čtyři dny se v kalifornské poušti připravovala na vstup do prestižního klání považovaného v tenisovém prostředí za jakýsi pátý grandslam. Česká tenistka Barbora Krejčíková se ale do akce nedostala.

Stejně jako ostatní tenisové hvězdy zůstala bez práce po překvapivém oznámení, že se slavný turnaj v Indian Wells na poslední chvíli ruší kvůli koronaviru. Mezi tenisty teď vzrůstají obavy, zda nešlo o první velké zklamání z mnoha. Potvrdila je i čtyřiadvacetiletá rodačka z Brna v rozhovoru pro Aktuálně.cz, ve kterém se rozpovídala o své aktuální situaci a pocitech.

Měla jste v posledních dnech nějaké náznaky, informace o tom, že je možné zrušení turnaje v Indian Wells?

Nic tomu nenasvědčovalo, bylo to obrovské překvapení. V neděli v podvečer jsem dotrénovala a šla hledat los a hrací rozpis na pondělí. Nikde to nebylo a my neměly žádné informace. Vůbec nic jsem netušila.

Některé tenistky si stěžovaly, že se o zrušení turnaje dozvěděly z Twitteru a že komunikace od pořadatelů byla prakticky nulová. Jak jste se to dozvěděla vy?

V šatně od jedné z hráček. Řekla mi, že se turnaj ruší kvůli jednomu případu koronaviru, který tady je v nějakém blízkém městě a že se na výsledky u dalších osob čeká.

Je to pro vás komplikace?

Pro mě určitě hodně velká. Jsem tady od pátku i se sparing partnerem. Těšili jsme se na zápasy, na singla i na debla. Teď nevím, co se bude dít. Je to všechno strašně nové.

Obáváte se toho, že se může situace ještě zhoršovat?

Abych byla upřímná, trochu strach mám. Ale nezbývá než doufat, že se situace brzy stabilizuje.

Znamená to pro vás problém i z hlediska finančního, když nemáte možnost v Kalifornii něco vydělat?

Ano, hradím si sama letenky, ubytování, jídlo, půjčené auto, plat sparinga, jeho ubytování, letenku a další věci. Navíc, Indian Wells je samo o sobě luxusní místo, plné country klubů a starších občanů, kde je vše dost drahé.

Turnaj vám nic nehradí?

Hradí, ale až od pondělí, kdy měla začít kvalifikace. Podle posledních zpráv by mělo hrazení trvat týden, tedy do pondělí 16. března. Co se bude dít dál, nevím. Snad nás budou brzy informovat o tom, co teď nastane.

Barbora Krejčíková se před pár dny těšila na start turnaje:

Máte obavu, že se budou rušit i další turnaje, vzhledem k tomu, že situace konkrétně v Kalifornii nebyla tak vážná jako třeba v Evropě?

To se vše teprve uvidí, je pro mě těžké dělat teď nějaké závěry. Obavy tady určitě jsou, ale já to neovlivním a je to na WTA a na pořadatelích jednotlivých turnajů, aby zvážili situaci a rozhodli se správně.

Když budeme hypotetičtí, co by pro vás znamenalo z hlediska ztrát na výdělku rušení většího množství turnajů?

Neměla bych žádný příjem, nemohla bych se připravovat, trénovat, platit výdaje, které mám. A myslím si, že by to pro mnoho dalších hráčů mohlo znamenat existenční problémy i třeba konec kariéry, protože by neměli finanční prostředky na přípravu a pro členy svých týmů.

Budete teď v Indian Wells zůstávat alespoň kvůli tréninku před turnajem v Miami, pokud tedy také nedojde k jeho zrušení?

Já vlastně v tuhle chvíli nemám žádný program. V podstatě teď nemůžu ani nic dopředu plánovat, takže vám to neřeknu. Budu postupovat den po dni a čekat na zprávy od WTA. Nic víc se dělat nedá.