Pokaždé na "blbém kurtu". Od Wimbledonu mě to nepřekvapuje, stěžovala si Plíšková

Sedmdesátým vyhraným zápasem na grandslamu prolomila tenistka Karolína Plíšková čekání na postup do čtvrtfinále Wimbledonu. Úspěch ji předpověděl její trenér Sascha Bajin. Českou hráčku ale mrzelo, že musela znovu nastoupit na vedlejším kurtu.

Před cestou do Londýna sice neprožívala na své poměry zářnou sezonu, ale v tréninku se cítila dobře. V All England Clubu drží vysoký standard a díky tomu naplnila předpověď svého kouče Saschi Bajina, že tentokrát uspěje.

V pondělním osmifinále Plíšková bez větších problémů vyřadila Rusku Ljudmilu Samsonovovou, které povolila pět her. "Výborně jsem podávala. Udělala jsem pro vítězství všechno, co jsem měla. Jsem spokojená se svou hrou, všechny dosavadní zápasy byly podobné," řekla.

Před Wimbledonem prohrála na trávě oba zápasy. Nejlepší výsledek roku zaznamenala na antuce v Římě, kde došla do finále. V Londýně ale opakovaně uvedla, že nebyla z výsledků vystresovaná. "Uvažovala jsem pozitivně a cítila se dobře, protože jsem docela dost makala. Logicky přišly i povedené zápasy. Doufám, že to ještě chvíli vydrží," řekla bývalá světová jednička.

V minulosti častokrát slýchala, že by mohla na grandslamu uspět. "Že to bude můj turnaj. A nevyšlo to. Takovým řečem nevěřím," pronesla Plíšková. V dobrý turnaj tentokrát věřil hlavně její trenér Bajin.

"Týden předtím říkal, že tentokrát mi to tady vyjde, protože se tréninky fakt dařily. Naštěstí mi to drží celou dobu. Jsem ráda, že držím pořád úroveň a solidnost."

Dosud odehrála všechny zápasy na menších dvorcích areálu All England Clubu.

"Moc spokojená jsem s tím nebyla. Wimbledon jsem nevyhrála, takže se vůbec nebudu porovnávat s holkama, které ho vyhrály a hrají na centru, jedničce nebo i dvojce či trojce. Ale hrát jako osmá nasazená na kurtu číslo dvanáct? Skoro všechny zápasy jsem hrála na blbých kurtech, což podle mě není správný. Ale tak nějak mě to od tohohle turnaje nepřekvapuje," řekla Plíšková.

S postupem do čtvrtfinále má jistotu, že se v úterý dostane na jeden ze dvou hlavních kurtů. A může se těšit i na plné hlediště. "Samozřejmě se těším, protože velké kurty mám ráda. Na jedničce i centru jsem si už zahrála a odehrála tam docela dobré zápasy," uvedla Plíšková.