Pohoda, energie i výsměch nepřesné rozhodčí. Kvitová mimo grandslamy nepřestává fascinovat

před 53 minutami

Ve velkém stylu vstoupila Petra Kvitová do montrealského Rogers Cupu. Nepříjemné soupeřce poprvé v kariéře nepovolila ani set.

Montreal/Praha - Pomsta za bolestivou porážku na letošním Roland Garros se Petře Kvitové povedla. Osmá hráčka světového žebříčku narazila hned po návratu na kurty na těžký kalibr, vycházející estonskou hvězdu Anett Kontaveitovou.

Nemělo jít o jednoduchý zápas. A také že nešlo. Kvitová ovšem těžkou zkoušku zvládla a potvrdila, že má letos fantastickou formu. Platí to o turnajích, kde netrpí nervozitou, tedy mimo grandslamy.

Češka vyhrála po kvalitním výkonu 6:3, 6:4 a zaznamenala už 39. vítězství v sezoně. Z jejího výkonu byla opět cítit zdravá energie, pozitivní přístup a chuť do tenisu.

Během utkání Kvitová dávkovala úsměvy na všechny strany a jednou se dokonce neubránila regulérnímu smíchu. Stejně jako soupeřka na druhé straně. To když se čárová rozhodčí dopustila těžko uvěřitelné minely.

Servis Kvitové na konci první sady letěl jasně do čtverce, dopadl snad půl metru před postranní i zadní čáru, sudí přesto zahlásila aut. Když jestřábí oko odhalilo její nevídaný omyl, Kvitová se s pohledem upřeným na trenérské duo Jiří Vaněk - David Vydra dlouho chichotala a upřímné pobavení nad absurdní situací se v její tváři zračilo ještě několik minut poté.

Psychickou pohodu, jak už to u rodačky z Bílovce letos bývá, přenesla i do svého ryze tenisového výkonu.

Občas se nechala strhnout nadšením z vlastní dobré hry, přílišné sebevědomí pak několikrát vedlo k uspěchanému a nepřesnému zakončení. Jinak ale působila na kurtu jistě, aktivně, agresivně. Trefila hned několik nevšedních returnů a zářila především na podání, které ztratila jen jednou v první sadě.

Nebylo divu, že po utkání opět se širokým úsměvem na rtech nenašla žádná negativa.

"Jsem velmi spokojená, to jsem vždy, když zvládnu zápas ve dvou setech. S Anett to jsou vždy strašně těžké zápasy, v Paříži jsem s ní prohrála, takže jsem nadšená z toho, jak to dnes probíhalo," uvedla Kvitová. Rezolutně odmítla i to, že by jí jakkoli vadilo místní horké počasí.

"Byl to skvělý den tady v Montrealu, svítí slunce a já tu jsem strašně ráda. Doufám, že si to užili i diváci," dodala česká tenistka.

Kvitová ovládla Rogers Cup před šesti lety, když ve finále ve třech setech udolala svou velkou kamarádku, dnes již neaktivní čínskou hvězdu Li Na.

"Mám skvělé vzpomínky na to, jak jsem tady držela vítěznou trofej," svěřila se Češka, která letos na okruhu WTA vyhrála už pět turnajů. Mohl by přijít šestý triumf právě v Montrealu?

"Samozřejmě bych si ráda zopakovala to, co se tady stalo v roce 2012. Na druhou stranu vím, jak moc to bude složité. Stačí se podívat do pavouka, je tu mnoho skvělých hráček. Zatím jsem šťastná, že jsem v dalším kole," podotkla Kvitová.

Na svou soupeřku v osmifinále si musí ještě počkat. Vzejde ze středečního utkání mezi Karolínou Plíškovou a Nizozemkou Kiki Bertensovou.