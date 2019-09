Plíškovou unavuje dostávat otázky, kdy vyhraje grandslam. Už si to ani nepřeju, říká

před 1 hodinou

Karolína Plíšková se raduje z postupu do 3. kola US Open | Foto: Reuters

Karolína Plíšková ve 3. kole US Open 2019. | Foto: ČTK

I po letošní sezoně zůstane tenistka Karolína Plíšková čekatelkou na grandslamový titul. Světová i turnajová trojka dohrála na US Open v osmifinále a začínají jí být nepříjemné diskuse o tom, že jednou velkou trofej nad hlavu zvedne, což rodačce z Loun řada lidí přeje.

"Já už si to nepřeju. Už ne. Fakt!" smála se ironicky sedmadvacetiletá Plíšková po prohře v New Yorku s Britkou Johannou Kontaovou. Pro zisk grandslamového vavřínu dělá v kariéře všechno možné, angažovala na post trenérky Conchitu Martínezovou, ale už ji unavuje slýchat o trofeji, která jí schází. "Trošku," přikývla.

Nejblíže se k úspěchu přiblížila právě ve Flushing Meadows. Před třemi lety zde prohrála ve finále, od té doby hrála předloni semifinále na Roland Garros a letos na Australian Open, čtyřikrát byla navíc na grandslamech ve čtvrtfinále.

"Myslím, že pojedu dál a budu čekat. Šancí mám dost. Doufám, že se mi všechno jednou sejde," zopakovala, že věří, že šanci na triumf dostane.

Nevypadává v prvních kolech a druhý týden, považovaný u většiny hráček už za úspěch, v pavouku v posledních letech nechybí. "Tady jsem to taky dokázala, ale nemyslím si, že jsem hrála nějak skvěle. I když v tréninku to nebylo špatný, tak zápasy nebyly úplně nejlepší. Nějak jsem se necítila a nevím, proč," řekla.

Už po druhém zápase Plíšková říkala, že neměla energii. Po US Open má na kontě už 58 odehraných duelů. "Tak není překvapivé, že se někdy necítím," podotkla. Proti Kontaové podle svých slov problém se silami neměla, na druhou stranu hrála se zavázanou nohou. "Nemělo to žádný vliv na zápas," ujišťovala.

Otázkou je, jestli neuvažovat o změně skladby turnajů a hrát třeba méně. "Možná až mi bude třicet, ale to už vlastně nebudu hrát," rozesmála se.

Před US Open nastoupila jen na velkých turnajích v Torontu a Cincinnati. "Nebylo co vynechat. A když nejsem zraněná, cítím se dobře, tak si raději vyberu turnaj než trénink."

Plíšková chce nahrát co nejvíce zápasů, aby získala herní rutinu. "Nejsem Serena (Williamsová), která jich má celkově o milion víc než já. Ona se do formy vždycky nějak dostane, já jsem jiná. Nesnesla bych trénovat měsíc v kuse čtyřikrát do roka. Stačí mi zimní příprava před sezonou," řekla Plíšková.

Po US Open je přihlášená na miliónový turnaj v čínském Čeng-čou, ale neví, jestli tam pojede. Určitě by pak měla hrát ve Wu-chanu a v Peking. "A doufejme Šen-čen," zmínila nové dějiště Turnaje mistrtyň, na který by se měla kvalifikovat.