Plíškovou svázala štvanická nostalgie. Osm let jsem ty lidi neviděla, přiznala

Na předturnajové tiskové konferenci se strachovala, aby její první zápas po třech měsících nebyl až moc přátelský. Nakonec Karolína Plíšková v bitvě proti Barboře Strýcové propadla nervozitě a zápas musela otáčet.

Na štvanických kurtech rodačka z Loun spolu s dvojčetem Kristýnou vyrůstala a pod Jiřím Hřebcem polykala ostré tréninkové dávky. Pak přestoupila do klubu konkurenční Sparty, kde se připravuje dodnes. Když se po osmi letech v rámci LiveScore Cupu znovu postavila na dvorce uprostřed Vltavy, svázala jí ruce nervozita a nostalgie.

"Hrála jsem tu po osmi letech, vím, že tu je pár lidí, se kterými jsem tehdy trénovala a teď jsem je viděla po těch osmi letech. Takže jsem byla nervóznější, než kdybych hrála turnaj minulý týden na tréninkových kurtech Sparty," přiznala.

Na jejích prvních úderech byla prchlivost znát. Energičtější Strýcová dokázala bývalou světovou jedničku nezvykle zatlačit i ve výměnách od základní čáry.

"Nebyla jsem si jistá ve výměnách. Zatímco Bára už si zápasovou premiéru odbyla minulý týden. Byla jsem oproti ní trochu pasivní a říkala si, že budu hrát jen na prostředek, abych co nejmíň chybovala," popsala.

Na kurtu tedy potřebovala čas, aby se se svým tenisem zase sžila. "Já takovou pauzu nikdy neměla, pro mě to byl extrém. Některé holky třeba byly zraněné a půl roku doma, ale já neměla skoro nikdy nic. Takže to byla velká premiéra," řekla.

Čas potřebovala jen do stavu 3:3, kdy začala první sadu i celý zápas otáčet. Nakonec deblovou dvojku proháněla ze strany na stranu a sypala esa ze servisu.

"Až to bylo blbý, co? Ale chtěla jsem hrát rychle, to bylo v plánu. Čím déle jsme hrály, tím líp jsem se cítila a zkoušela jsem do toho víc jít, dát víc rizika. Ve druhém setu jsem si byla už hodně jistá, že to dohraju," uvedla.

Zatímco na turnaji O pohár prezidenta ČTS minulý týden nesměl být kolem kurtu žádný fanoušek, tentokrát byla na tribunách rozeseta téměř stovka diváků včetně hokejisty Davida Pastrňáka nebo tenisové legendy Jana Kodeše.

"Určitě to pomohlo. Ale i kdyby byl v hledišti jen můj a její tým, byla bych asi stejně nervózní," přiznala s tím, že si ani nevšimla, že kolem po opraveném Negrelliho viaduktu projíždějí vlaky.

Momentálně už druhým týdnem trénuje venezuelským koučem Danielem Vallverduem, který za ní přicestoval autem ze Švýcarska.

"Myslím, že zítra dostanu aspoň hodinový trénink bekhendového returnu, ten mi moc nešel na rozdíl od toho forhendového," smála se Plíšková.

Vtipný jí přišel i její růžovočervený tenisový úbor s růžovou mašlí na stehně, ve kterém na antuku vyběhla. Původně v něm měla hrát v Indian Wells a Miami.

"Jsem takovej bonbonek. Nejsou to úplně moje barvy. Ještě před zápasem jsme s Bárou (Strýcovou) rozebíraly, jestli si nemám vzít černou sukni, jestli tohle není moc barevný. Bára hlasovala pro černou, tak jsem si vzala červenou."

Program podniku aktuální světovou trojku nešetří. Ve čtvrtek čeká Plíškovou druhý duel skupiny s Kateřinou Siniakovou. Z trojice hráček pak postoupí vítězka skupiny do sobotního finále.

"Cíl byl dnes jasný, odehrát dva sety, ve třetím nevím, jak bych dopadla. Je fakt, že antuce to svádí k tomu šetřit se, abych se nezranila, ale tak přemýšlet nechci. Kdybych se zranila, tak by se asi zase až tak moc nestalo, ještě budu určitě minimálně dva měsíce doma," dodala s úsměvem.