Aby to nebylo moc přátelské, bojí se po pauze Plíšková. Na tréninku zlomila raketu

Tenistka Karolína Plíšková má před prvními zápasy po koronavirové pauze obavy, jak budou utkání vypadat. Světová trojka věří, že v narychlo uspořádaném antukovém exhibičním turnaji LiveScore Cup 2020 na štvanické antuce nebude na krajanky moc přátelská a má jasný cíl - zvítězit.

Minulý týden ještě Plíšková vynechala na Spartě turnaj na tvrdém povrchu O pohár prezidenta ČTS, od středy bude nasazenou jedničkou turnaje šesti hráček. Ve skupině bude bojovat o účast ve finále s Kateřinou Siniakovou a Barborou Strýcovou.

"Určitě budu chtít vyhrát, ale trochu se toho bojím," řekla Plíšková k zápasům, v kterých nepůjde o body do žebříčku. "Nedokážu říct, jak to bude probíhat. Zápasy budou po dlouhé době, nejsme na to zvyklé a s holkama, které všechny znám. Tak aby to nebylo z mé strany moc přátelské," uvažovala.

Je ráda, že zápasy přeruší tréninkový stereotyp. "Vůbec nedokážu říct, v jaké formě jsem. Mám sice nějaké pocity z tréninku, ale nikdy se mi za posledních pět až sedm let nestalo, že bych tak dlouho nehrála zápas. Jsem zvědavá," prohlásila bývalá světová jednička.

Během nouzového stavu hrávala zpočátku se sestrou, poté většinou s muži. Od minulého týdne má v Praze svého venezuelského kouče Daniela Vallverdua, od kterého předtím dostávala plány. "Ale to bylo udržování, nebyla moc chuť. Teď mi nasadil větší intenzitu a jsem unavenější, ale na zápasy budu fit," věří Plíšková.

Trenéra po příjezdu varovala, že na tom není nejlíp. A jaká byla reakce Vallverdua, když ji viděl hrát naživo? "Decentně mlčel," uvedla Plíšková. "Ale popravdě mi přišlo, že jsem na tom byla docela dobře, než přijel. Pak se to nějak všechno horšilo. Asi je to tím, že jeho tréninky jsou o hodně těžší a přidala se asi i únava."

Sice se snaží moc neřešit, jestli hraje dobře nebo špatně, ale touhu hrát co nejlépe v sobě nezapře. V pondělí na tréninku zlomila zlostí raketu. "Strašně jsem kazila. Už se ty tři měsíce asi nakumulovaly," uvedla osmadvacetiletá hráčka.

V Česku nabírá obnovená tenisová sezona obrátky, ale světové turnaje jsou zatím v nedohlednu. Vedení WTA s hráčkami komunikuje, Plíškové volal šéf ženského okruhu Steve Simon a z federace ITF někdejší vítězka Roland Garros Francouzka Mary Pierceová.

"Vypadá to zatím dost slibně s Amerikou, i když bych se docela divila, kdyby se to povedlo," uvedla Plíšková k US Open. "To hodně chtějí, aby se odehrálo. Zatím bez lidí. Budou asi tlačit, aby to dopadlo, ale pořád mi to přijde jako sci-fi."

Byla by ale moc ráda, kdyby se hrálo. "Chci, aby se to povedlo," řekla finalistka newyorského grandslamu z roku 2016. "Čím dřív se začne, tím dříve se to dostane do normálu. Nejsem si jistá, jestli je odkládání nějaké řešení. Asi za dva tři měsíce se nestane, že nebude jediný člověk nemocný. Já bych hrála," prohlásila Plíšková.