Plíšková se hledá. Podle Chládkové sama neví, co chce hrát. Instinkt zabijáka dál slábne

Jak si Karolína Plíšková povede na US Open? | Foto: Facebook Karolíny Plíškové

Karolína Plíšková vstoupí do grandslamového US Open duelem s Kazaškou Zarinou Dijasovou.

Praha - Před dvěma lety dosáhla v New Yorku největšího úspěchu dosavadní kariéry. Na US Open si zahrála premiérové a prozatím poslední grandslamové finále. Tentokrát se ale těsně před začátkem bitev v New Yorku českými tenisovými kuloáry žádný optimismus nešíří. Naopak.

Výsledky Karolíny Plíškové na přípravných turnajích v Americe zkrátka nebyly ani trochu nadějné. Češka vstoupí v pondělí večer středoevropského času do US Open duelem s Kazaškou Zarinou Dijasovou. S tristní letní americkou bilancí v zádech. Dvě výhry z pěti utkání.

Plíšková plní roli osmé nasazené hráčky. Papírově by tak ve čtvrtfinále měla potkat světovou jedničku Simonu Halepovou. Její průnik mezi osm nejlepších hráček by však byl v jejím současném rozpoložení velkou senzací.

"Na rovinu: vůbec nevím, co bych od ní měla čekat," říká Chládková. I pro ni je hra tenistky, jež před dvěma lety v New Yorku během cesty do finále vyřadila obě sestry Williamsovy, momentálně velkým zklamáním.

"Nejsem si jistá, jestli ona sama ví, kam přesně chce směřovat. Poslední výkony jsou rozpačité. Není to ani rychlý útočný tenis, ani hra na jistotu. Karolína jakoby stála rozkročená a nevěděla, kam se tenisově vydat," všimla si někdejší fedcupová reprezentantka a současná trenérka.

Plíšková je známá tím, že ve svých zápasových statistikách nevidí ráda velké množství nevynucených chyb. Když ale nechce hrát tenistka na větší riziko, potřebuje k tomu nadstandardní pohyb. "Když takový pohyb nemám, tak musím hrát víc na riziko, abych tím eliminovala vlastní slabiny," uvažuje Chládková nahlas.

Současná devátá hráčka světového žebříčku angažovala v únoru věhlasného kondičního trenéra Marka Všetíčka. Výsledky jeho práce se ale zatím na hře Plíškové neprojevily.

"Nemám pocit, že by tam v tuhle chvíli byl nějaký posun," tvrdí Chládková. Všetíček v únoru avizoval, že jeho snaha proměnit Plíškovou v "tančící antilopu" by mohla nést první plody právě na americké tůře, nebo klidně až na konci sezony. V tomto směru tedy zatím není na místě panikařit.

Ovšem problémem mohou být jiné záležitosti, které poslední zápasy české hvězdy odhalily.

Například servis. Plíšková letos po letech opustila pozici královny es. A na podání se rozhodně nemůže spolehnout tak, jako před časem. "Neviděla bych tam nějaké zásadní zhoršení. Spíš je to o psychice. Když hráčka ví, že se jí nedaří, tak na servisu se to okamžitě projeví. Je to spíš takové znamení, že hra jako taková není v pořádku," tvrdí Chládková.

Česká trenérka u Plíškové postrádá jakýsi instinkt zabijáka. Zejména u vysokých hráček by přitom měl být v podstatě samozřejmý.

"Petra Kvitová ho má, má tu odvahu a srdce vzít to na sebe, švihnout a zariskovat. Karolíně tohle chybí, náznaky měla, jenže zdá se mi, že i ty se v poslední době vytrácejí," podotýká. Podle Chládkové stojí Plíšková na rozcestí. "Musí se rozhodnout, kdo vlastně je a jaký tenis chce hrát," dodává.

Šestadvacetiletá tenistka se před US Open rozešla s koučem Tomášem Krupou. Spolupráce netrvala ani rok.

"Můj názor je, že trenér potřebuje určitý čas. A ta minimální doba je na hranici jednoho roku. Pak teprve může být znatelný nějaký posun. Pokud chce kouč něco zásadního změnit, je jasné, že to nemůže přijít hned," říká Chládková.

V prvním kole US Open bude Plíšková pochopitelně favoritkou, ovšem Dijasová, 62. hráčka světového žebříčku, dokáže potrápit. Minulý týden v New Havenu sebrala set Petře Kvitové.

Navzdory tomu si nelze představit příliš mnoho příjemnějších variant losu do prvního kola grandslamového turnaje. Plíšková se s Dijasovou utkala dvakrát. Před třemi lety v Birminghamu Češka sokyni smetla dvakrát 6:2. Letos v Miami Kazaška duel za stavu 6:2 a 2:1 nedohrála.

Najde Karolína Plíšková sama sebe už na dvorcích ve Flushing Meadows?