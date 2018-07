Plíšková překonala trápení a po boji postoupila. Uspěly i další tři Češky

AKTUALIZOVÁNO před 15 minutami

Karolína Plíšková v prvním kole Wimbledonu ve třech setech udolala 171. hráčku světa Britku Harriet Dartovou.

Londýn - S rozdílným výsledkem vstoupily do tenisového Wimbledonu sestry Plíškovy.

Zatímco nasazená sedmička Karolína po vydřené výhře 7:6, 2:6, 6:1 nad Britkou Harriet Dartovou postoupila do druhého kola, její dvojče Kristýna prohrála s Rumunkou Alexandrou Dulgheruovou 4:6, 6:1, 2:6 a popáté za sebou vypadla na okruhu v 1. kole. Naposledy se přes něj dostala v květnu v Norimberku, kde došla do čtvrtfinále.

Vedle Karolíny Plíškové dále postoupily také Barbora Strýcová, Lucie Šafářová a Kateřina Siniaková.

Turnajová třiadvacítka Strýcová si poradila s loňskou čtvrtfinalistkou Světlanou Kuzněcovovou z Ruska 7:6 a 7:5. Bývalá semifinalistka v All England Clubu Šafářová předtím zdolala Ukrajinku Katerynu Bondarenkovou dvakrát 6:4.

Siniaková potřebovala tři hodiny a dvě minuty, aby vyřadila indisponovanou Coco Vandewegheovou 6:7, 6:3 a 8:6. Americká turnajová šestnáctka si v tie-breaku první sady poranila po pádu do sítě pravý kotník, kulhala a dohrávala s bolestmi. Přesto Siniaková v rozhodující sadě prohrávala 2:5, ale vývoj otočila.

Barbora Štefková odehrála při své premiéře ve Wimbledonu jen jeden zápas. Třiadvacetiletá tenistka, jež se do hlavní soutěže probojovala jako jediná z českých zástupců z kvalifikace, prohrála v 1. kole s dvacátou nasazenou Kiki Bertensovou z Nizozemska 3:6, 2:6.

Karolína Plíšková měla s Dartovou, jež před několika dny v Eastbourne slavila po výhře nad její sestrou premiérovou výhru na okruhu, překvapivě hodně práce. První set vyhrála až v tie-breaku, houževnatá Britka se však nevzdala a do druhé sady vlétla ve velkém stylu.

Dartovou nezastavilo ani nepříjemné podklouznutí, po němž se nechala v šatně ošetřit. Na kurt se vrátila po několika minutách a brzy srovnala na 1:1. V úvodní hře rozhodujícího setu odvrátila Plíšková tři brejkboly. Dartová vzápětí vyrovnala, ale to bylo z její strany vše.

Utkání mezi Kristýnou Plíškovou a Dulgheruovou začaly obě hráčky ztrátou podání. Jako první jej ve čtvrtém gamu udržela Rumunka a nakonec získala první set. Ve druhém povolila Češka soupeřce jediný game, avšak v rozhodující sadě Plíšková znovu dvakrát neudržela servis a po hodině a tři čtvrtě odešla z kurtu poražena.

Rumunce, která je v žebříčku až ve druhé stovce, podlehla Plíšková i podruhé v kariéře. Poprvé s ní prohrála před čtyřmi lety na US Open. Jejím maximem ve Wimbledonu zůstává 3. kolo z roku 2015.

Tenisový grandslamový turnaj Wimbledon v Londýně (tráva, dotace 34 milionů liber):

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:

Federer (1-Švýc.) - Lajovič (Srb.) 6:1, 6:3, 6:4, Jarry (Chile) - Krajinovič (28-Srb.) 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 6:4, Čilič (3-Chorv.) - Nišioka (Jap.) 6:1, 6:4, 6:4, Querrey (11-USA) - Thompson (Austr.) 6:2, 6:4, 6:3, Pouille (17-Fr.) - Kudla (USA) 6:3, 6:3, 2:6, 6:3, Kohlschreiber (25-Něm.) - Donskoj (Rus.) 6:2, 6:4, 7:5, Novak (Rak.) - Polansky (Kan.) 6:2, 6:3, 7:6 (9:7), Raonic (13-Kan.) - Broady (Brit.) 7:5, 6:0, 6:1, Medveděv (Rus.) - Čorič (16-Chorv.) 7:6 (8:6), 6:2, 6:2, Struff (Něm.) - Mayer (32-Arg.) 3:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 7:6 (7:5), 6:1, Müller (Luc.) - Mmoh (USA) 7:5, 4:6, 7:6 (9:7), 3:6, 6:1, Stachovskij (Ukr.) - J. Sousa (Portug.) 6:3, 6:3, 5:7, 1:6, 6:4, García-López (Šp.) - Elias (Portug.) 6:2, 6:4, 6:2, Wawrinka (Švýc.) - Dimitrov (6-Bulh.) 1:6, 7:6 (7:3), 7:6 (7:5), 6:4, Anderson (8-JAR) - Gombos (SR) 6:3, 6:4, 6:4, Isner (9-USA) - Maden (Něm.) 6:2, 7:6, 7:5, Mannarino (22-Fr.) - Garin (Chile) 6:3, 1:6, 7:6 (7:4), 6:2, Monfils (Fr.) - Gasquet (23-Fr.) 7:6 (8:6), 7:5, 6:4, Tsitsipas (31-Řec.) - Barrere (Fr.) 6:3, 6:4, 6:7 (3:7), 7:5, Pella (Arg.) - Kubler (Austr.) 6:4, 7:5, 4:6, 7:6 (7:3), McDonald (USA) - Berankis (Lit.) 4:6, 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (8:6), Karlovič (Chorv.) - Južnyj (Rus.) 4:6, 7:5, 7:6 (9:7), 6:3, Seppi (It.) - Smith (Austr.) 6:2, 6:4, 6:1, Donaldson (USA) - Džazírí (Tun.) 7:6 (7:5), 6:3, 6:1, Fabbiano (It.) - Bhambri (Ind.) 2:6, 6:3, 6:3, 6:2, Millman (Austr.) - Travaglia (It.) 6:7 (6:8), 6:3, 7:5, 6:2, R. Harrison (USA) - Carballes (Šp.) 6:1, 6:4, 6:2, Lorenzi (It.) - Djere (Srb.) 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:2, 6:4, Bemelmans (Belg.) - Johnson (USA) 7:5, 6:3, 4:6, 6:7 (0:7), 8:6, Lacko (SR) - Bonzi (Fr.) 4:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:4.

Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:

Karolína Plíšková (7-ČR) - Dartová (Brit.) 7:6, 2:6, 6:1, Dulgheruová (Rum.) - Kristýna Plíšková (ČR) 6:4, 1:6, 6:2, Bertensová (20-Niz.) - Štefková (ČR) 6:3, Strýcová (23-ČR) - Kuzněcovová (Rus.) 7:6 (8:6), 7:5, Siniaková (ČR) - Vandewegheová (16-USA) 6:7 (3:7), 6:3, 8:6, Šafářová (ČR) - Bondarenková (Ukr.) 6:4, 6:4, Tomovová (Bulh.) - Smitková (ČR) 7:6 (7:3), 6:1,6:2, Cirsteaová (Rum.) - Rybáriková (19-SR) 7:5, 6:3, Petkovicová (Něm.) - Čang Šuaj (31-Čína) 6:4, 4:6, 6:2, Wickmayerová (Belg.) - Barthelová (Něm.) 7:5, 6:4, Rodinová (Rus.) - Lottnerová (Něm.) 3:6, 7:5, 6:4, Vekičová (Chorv.) - Stephensová (4-USA) 6:1, 6:3, Keysová (10-USA) - Tomljanovicová (Austr.) 6:4, 6:2, Wozniacká (2-Dán.) - Lepchenková (USA) 6:0, 6:3, V. Williamsová (9-USA) - Larssonová (Švéd.) 6:7 (3:7), 6:2, 6:1, Giorgiová (It.) - Sevastovová (21-Lot.) 6:1, 2:6, 6:4, Azarenková (Běl.) - Alexandrovová (Rus.) 7:6 (7:4), 6:3, Kumkhumová (Thaj.) - Peraová (USA) 4:6, 6:2, 6:3, Makarovová (Rus.) - Martičová (Chorv.) 7:6 (7:0), 2:6, 6:3, Petersonová (Švéd.) - Kužmová (SR) 7:6 (7:3), 7:6 (11:9), S. Williamsová (25-USA) - Rusová (Niz.) 7:5, 6:3, Brengleová (USA) - Kruničová (Srb.) 2:6, 6:3, 6:3, Swanová (Brit.) - Beguová (Rum.) 6:2, 6:2, Blinkovová (Rus.) - Wang Ja-fan (Čína) 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, Mladenovicová (Fr.) - Schmiedlová (SR) 5:7, 6:2, 6:2, Curenková (Ukr.) - Babosová (Maď.) 7:5, 6:2, Džabúrová (Tun.) - Golubicová (Švýc.) 2:6, 6:3, 6:3.