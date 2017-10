Body a peníze Plíškovou nemotivovaly. Cítila jsem se divně, přiznala po rychlé porážce

před 1 hodinou

Drtivá porážka 3:6 a 1:6 Karolínu Plíškovou v závěrečném utkání základní skupiny Turnaje mistryň tolik nemrzela. Novinářům po zápase přiznala, že ze sebe nedokázala vytáhnout svůj nejlepší tenis, když věděla, že už má postup do semifinále jistý.

Singapur - Ve dvou zápasech jí fungovalo, na co sáhla, v tom třetím úplně vyhořela. Karolína Plíšková v závěrečném utkání Bílé skupiny na tenisovém Turnaji mistryň uhrála proti Jeleně Ostapenkové z Lotyšska jen čtyři gamy. Po utkání česká hráčka novinářům přiznala, že s postupem v kapse pro ni bylo těžké se na kurtu dostatečně namotivovat.

"Sice jsem začala dobře, měla jsem několik brejkbolů na 2:0, ale ty jsem nevyužila. Neříkám, že to byl klíčový moment celého setu, ale asi by to pak vypadalo jinak, takhle jsem se do toho nemohla dostat," řekla Plíšková.

V prvním setu ještě dvacetileté soupeřce vzdorovala, od stavu 3:3 ale prohrála šest gamů v řadě a utkání úplně ztratila. "Nedokázala jsem vytáhnout svůj nejlepší tenis. Přece jen je to něco jiného, když víte, že jste kvalifikovaní. Cítila jsem se divně," přiznala.

Motivací pro ni nebylo ani to, že nadále bojuje o post světové jedničky, ve hře bylo 250 bodů a v přepočtu 3,3 milionu korun za vyhraný zápas. "O body a peníze hraju v sezoně mnohokrát, tohle pro mě není ta největší motivace. Chtěla jsem vyhrát zápas, ale ne kvůli tomuhle, tak jsem to necítila."

Plíšková se tentokrát nemohla opřít o účinný první servis, ve výměnách často chybovala a nechávala se Ostapenkovou zatlačit.

"Zahrála jsem tu dva skvělé zápasy, dnes hrála úžasně ona. Trefovala míče hodně rychle, nešlo s tím moc dělat. Můj první servis byl sotva na 50 procentech, i to je důvod, proč se mi tak nedařilo. Musím na tenhle zápas zapomenout a jít dál, mnohem důležitější utkání mě čeká v sobotu," řekla.

Na kurtu ve čtvrtek strávila jen něco málo přes hodinu. Absolvovala tak třetí rychlý zápas za sebou. V neděli deklasovala Venus Williamsovou dvakrát 6:2 a stejným způsobem i v úterý Garbiňe Muguruzaovou. Nyní už se těší na semifinále.

"Konečně to bude vypadat jako normální turnaj. Zahrála jsem si tu tři zápasy, ale všechny byly hodně krátké, cítím, že bych potřebovala ještě trochu víc potrénovat a hrát," uvedla Plíšková.

Na druhou skupinu a svou potenciální soupeřku pro semifinále zatím příliš nehledí. Některé překvapivé výsledky ale přece jen zaznamenala.

"Kupříkladu vítězství Wozniacké proti Halepové. Caroline vůbec hraje skvěle, dvakrát suverénně vyhrála, to mě překvapilo. Ale asi se to dalo čekat, je konec sezony, některé holky mohou být unavenější," prohlásila rodačka z Loun.

Na posledním turnaji sezony si Češka zatím velmi pochvaluje rady prozatímní trenérky, Australanky Rennae Stubbsové, kterou si na kurt pravidelně volá.

"Je to má první zkušenost s trenérkou. Myslím, že ženy vidí některé aspekty hry trošku jinak než muži. Ti od nás občas chtějí věci, které nejsme schopné provést, protože mužský tenis je trochu jiný," vysvětlila Plíšková.

Stubbsovou angažovala na podzim poté, co se rozešla s Davidem Kotyzou, předtím ji vedl současný kouč Petry Kvitové Jiří Vaněk.

"Když ona hrála, měla podobné pocity na kurtu jako já teď, takže mi v něčem možná víc rozumí. Je to dobrá změna pracovat se ženou a možná se do budoucna zamyslím, jestli bych někoho takového nemohla využívat dál," dodala Plíšková.