Plíšková výbuchu nelituje: Nebyla to chyba, mohlo to být mnohem horší

před 3 hodinami

Žádná lítost, žádné výčitky. Česká tenistka Karolína Plíšková v italské metropoli zavzpomínala na proslulý incident z loňského ročníku římského turnaje.

Karolína Plíšková tušila, že se tomuhle tématu při svém návratu do Říma nevyhne. Rok po bizarní křivdě následované nevšedním výbuchem vzteku tak promluvila o tom, jak s odstupem času nepříjemnou událost ze závěru zápasu s Řekyní Marií Sakkariovou vnímá.

"Nelituju toho a nevnímám to jako chybu. Nikdy bych se takhle nechovala, kdybych k tomu neměla důvod," řekla sedmadvacetitá tenistka.

O tom, že měla důvod, není nejmenších pochyb. Během dramatického závěru duelu druhého kola za stavu 5:5 a 40:40 ve třetím setu trefila smeč přesně na čáru, lajnová rozhodčí ale zahlásila aut.

Korunu všemu pak nasadila nejen polská umpirová rozhodčí Marta Mrozinská, která nenašla stopu míčku, ale také soupeřka. Ta podle všeho viděla, kam míček dopadl, což se však rozhodla popřít i přes adresnou výzvu české hráčky.

Plíšková už se z křivdy nevzpamatovala a zápas ztratila. Mrozinské pak nejprve odmítla podat ruku, načež se raketou pustila do "kácení" její rozhodcovské židle. Za své chování musela zaplatit v přepočtu na koruny šestimístnou sumu, stejnou částku se navíc rozhodla darovat na dobročinné účely.

"Jsem šťastná, že jsem zpět v Římě, a doufám, že letos budu hrát dobrý tenis bez podobných problémů," zadoufala Plíšková. "Myslím si ale, že to bylo naprosto normální," řekla o své loňské reakci, po které ztratila pověst ledové královny. "Mohlo to být mnohem horší, než to bylo," dodala.

Letos dopadl její úvodní zápas v areálu Foro Italico mnohem lépe. Češka snadno ve dvou setech vyřadila Australanku Alju Tomljanovicovou. Na Sakkariovou může mimochodem letos narazit ve čtvrtfinále.