Plíšková byla paralyzovaná. Pak se něco zlomilo, vstala a měla jiný pohled, říká kouč

Pozitivní přístup kouče Saschi Bajina dovedl tenistku Karolínu Plíškovou do finále Wimbledonu. V sobotním duelu o titul na londýnské trávě musí česká hráčka podle rodáka ze Srbska s německým pasem věřit svým schopnostem.

Plíšková se o premiérový grandslamový vavřín utká se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou. Australanka už vyhrála Roland Garros, ale ve finále Wimbledonu je také poprvé.

"Nejdůležitější bude věřit vlastním zbraním, jít si pro výhru," řekl šestatřicetiletý Bajin na on-line tiskové konferenci. "Pochopitelně je hodně v sázce, roli budou hrát především nervy, ale nesmí myslet na chyby. Má skvělý servis a musí hrát agresivně," prohlásil.

Bajin už dvakrát slavil v roli trenéra grandslamový titul. Po osmi letech, co byl sparingpartnerem Američanky Sereny Williamsové, vedl Naomi Ósakaovou. A Japonce pomohl k triumfu na US Open v roce 2018 a za pár měsíců i k vítězství na Australian Open.

Plíškovou vede od konce listopadu a při příchodu vyhlásil, že hlavním cílem je grandslamový titul. "Nechci vypadat nadutě, ale kdybych nevěřil své hráčce, něco by bylo špatně."

Prvních šest měsíců sezony to však vypadalo, že změna ve hře a myšlení Plíškové nepřichází. Alespoň výsledky tomu nenapovídaly. "Sebevědomí se musíte naučit a jsem rád, že postupně přicházelo. Budovali jsme ho postupně v tréninku, aby mohlo vyplavat v utkání. Pomalu se to začalo měnit a jsem opravdu nadšený, že tyhle dva týdny to Karolína ukazuje," řekl.

Při Australian Open Bajin zjistil, jak moc Plíšková touží po grandslamovém úspěchu. Až ji to sráželo. "Když chcete přespříliš, je to stejné, jako když po ničem netoužíte. Paralyzuje vás to," uvedl kouč. "Začali jsme tím, že jdeme zápas od zápasu. Přesto jsem věřil, že uspěje."

Před Wimbledonem Plíšková nevyhrála ani jeden ze dvou zápasů na trávě. A v prvním kole prohrávala se Slovinkou Tamarou Zidanšekovou 2:5. "A pak se něco zlomilo," uvedl Bajin. "Vstala z lavičky a měla jiný pohled. Byla to jiná hráčka."

Po utkání spolu mluvili a Bajin Plíškové říkal, že tentokrát vydrží ve Wimbledonu oba týdny. "A opakoval jsem jí to každý den. Jsem moc rád, že to vyšlo," usmál se trenér.

Plíšková vyzdvihuje trenérův přístup. Především jeho pozitivitu. "Takový prostě jsem. Užívám si všechno, co dělám. I bublinu. Jsem rád, že jsem ve Wimbledonu, i kdyby to mělo být na den dva. A věřím, že se to na ni postupně přenáší, užívá si naši práci a tréninky," řekl Bajin.

Unikátní je v tom, že se svými svěřenkyněmi hodně věcí sám dělá. Trápí se s hráčkami při kondici, v posilovně.

"Možná pomáhá, že s někým společně trpí," řekl. A vymýšlí i další věci. Ve Wimbledonu letos jezdí hráčky z hotelu do areálu hodinu a kouč rozhodl, že po tu dobu odloží mobil. "Jen si pustíme muziku. Děláme to oba, i když bych se radši koukal na videa zápasů."

O Plíškové zjistil, že se chová rozdílně při zápasech a mimo kurt. "Zcela, což dělá moji práci, řekněme, zábavnější. Při hře vypadá ledově, ale v soukromí se neustále směje, vtipkuje a je moc příjemná," líčil.

O Češích se díky Plíškové naučil jednu věc. "Česká mentalita dokáže být tvrdohlavá, ale někdy je lepší projít dveřmi a nechodit skrz zeď," prohlásil.