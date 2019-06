Hrála jako Halepová, ale má ještě rychlejší nohy. Vondroušovou chválila i soupeřka

před 56 minutami

Chorvatka Petra Martičová dnes nešetřila na adresu své české čtvrtfinálové přemožitelky Markéty Vondroušové chválou. Hru devatenáctileté tenistky přirovnávala k hernímu projevu Rumunky Simony Halepové, někdejší světové jedničky a loňské vítězky Roland Garros.

Martičová Vondroušovou čtyřikrát porazila, ale v souboji o první grandslamové semifinále se jí to nepodařilo. "Myslím, že je nejlépe se pohybující hráčkou na okruhu. Její nohy jsou neuvěřitelné. Připomíná mi stylem Halepovou, jen trochu víc rotací. Ale jinak fakt - žádné snadné body, neuvěřitelný cit pro míč, úžasný pohyb," řekla Martičová na adresu talentované Češky, která je známá výjimečnou předvídavostí.

Proto je proti Vondroušové těžké ukončovat míče. "Když zaútočíte o půlsekundu dřív, než byste měli, tak udělá protiútok a máte problém. Najít balanc mezi tím být trpělivá a útočit v pravou chvíli je fakt těžké. Já jsem to dokázala čtyřikrát, popáté to nevyšlo," doplnila Martičová.

Nemyslela si, že by dnes odehrála špatný zápas. A byla spokojená i se svým vystoupením na celém Roland Garros, kde se poprvé dostala do grandslamového čtvrtfinále. "Bojovala jsem, co to šlo. Nechala jsem tam všechno od prvního zápasu do dnešního posledního bodu. Jsem na sebe hrdá," řekla. Samozřejmě ale bezprostředně po těsné porážce prožívala i negativní emoce. "Nevím, jestli jsem šťastná, smutná, naštvaná, zklamaná nebo v depresi. Asi všechno," dodala.